(P) 7 lucruri uimitoare pe care să le faci într-o vacanță în Creta De la Palatele Minoice, Laguna Balos și pana la Cheile Sanmaria, Creta te uimește cu numeroase obiective istorice și naturale pe care orice pasionat de calatorii trebuie sa le descopere, odata ce ajunge pe cea mai mare insula din Grecia. Daca ți-ai propus un sejur in aceasta vara pe Insula Zeilor, iata cateva activitați uimitoare de care sa te bucuri aici. Viziteaza Fortareața Koules, din Heraklion Ridicata de venețieni in secolul al XIII lea, fix la intrarea in portul capitalei Heraklion, Fortareața Koules este unul dintre cele mai reprezentative edificii istorice din Creta. Castelul nu este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

