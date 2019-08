(P) 6 orașe elvețiene care te încântă cu peisaje pitorești Imbrațișata de Alpi și presarata cu mii de lacuri turcoaz, Elveția este una dintre țarile cu cele mai frumoase peisaje montane din lume, unde iubitorii de natura se aventureaza pe creste sau ghețari și bat la pas orașele cu iz medieval. Țara Cantoanelor este perfecta de explorat in luna septembrie, cand vremea este prietenoasa, peisajele luxuriante, iar atmosfera este una vibranta. Profita de Oferta Speciala pregatita de Europa Travel și descopera Elveția intr-un circuit de 7 zile cu autocarul, la tariful accesibil de 369 euro/persoana – valabil pentru plecarea din 16.09! Inima Elveției, Zurich… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La capatul a trei zile pline de baschet 3x3 in baza sportiva Poli Arena din Universitatea Politehnica București, echipa franceza Nantes Aderim a caștigat marele premiu la Tour Final, evenimentul care a pus capat sezonului 2018-2019 din circuitul Sport Arena Streetball. ...

- Daca vrei sa combini relaxarea in natura, vizitele culturale și experiențele gastronomice poți face acest lucru intr-o vacanța aventuroasa in Elveția – micul paradis din Alpi, unde cicolata este mai fina, laptele mai dulce, iar ceasurile mai precise decat in oricare alt loc de pe pamant… Europa Travel…

- Din 12 august 2019 capusele, din 19 august 2019 șobolanii! Firma care se ocupa de dezinsectia, deparazitarea si deratizarea domeniului public si privat al municipiului Brasov, SC Coral Impex SRL, va derula noi actiuni in perioada urmatoare. Astfel, in incepand cu data de 12 august…

- Una dintre destinațiile de top ale Turciei, cu hoteluri moderne, servicii all inclusive excelente, plaje premiate cu Blue Flag și atmosfera tipic orientala, Kusadasi aduna numeroase cupluri de indragostiți care vor sa petreaca o vacanța romantica, in cele mai bune condiții turistice. Cochetul oraș de…

- Juristul Cristian Jura a fost ales in Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, cea care va judeca de acum inainte toate cazurile de dopaj la nivel international. "Divizia Antidoping este formata din 40 de juristi la nivel mondial, iar eu voi fi unul dintre…

- Filmul Omul cu masca de fier - The Man With the Iron Mask, care il are pe Leonardo di Caprio in rolul principal, a fost facut dupa o poveste de Alexandre Dumas. Personajul principal insa a starnit numeroase intrebari și, se pare, și raspunsuri

- Proiectele de acte normative care transpun cele doua directive ale Pachetului 4 Feroviar - Pilonul Tehnic se afla pe circuitul de avizare, precizeaza Ministerul Transporturilor, la solicitarea AGERPRES. Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene trebuia sa asigure transpunerea…

- Scafandrii au mai gasit doua corpuri dupa naufragiul unei ambarcatiuni produs saptamâna trecuta pe Dunare, la Budapesta, a anuntat luni politia ungara, alte 19 fiind în continuare date disparute.