(P) 5 experiențe memorabile de trăit în Zakynthos! Perla Marii Ionice și una dintre cele mai populare destinații europene de vacanța, Zakynthos te așteapta cu plaje lungi din nisip fin, coaste stancoase scaldate de ape turcoaz, sate pescarești adormite in timp și o capitala cosmopolita ce iși pastreaza farmecul venețian. Evadeaza in luna august pe Insula Țestoaselor și bucura-te de cele mai tari experiențe de vacanța: Surprinde priveliști panoramice asupra Plajei Navagio! Cea mai cunoscuta dintre plajele Insulei Zakynthos, izolata intre stanci și accesibila doar de pe mare, poate fi admirata de pe muntele din apropierea Golfului Contrabandiștilor.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

