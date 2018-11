Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile comerciantilor de electronice si electrocasnice pot depasi, in acest an, 2 miliarde de euro (9,5 miliarde de lei), o crestere de 14-, fata de anul trecut, pe fondul apetitului romanilor pentru achizitii cu ocazia Black Friday si a sezonului de shopping de Craciun. Anul trecut, cifra de afaceri…

- Afacerile comercianților de electronice și electrocasnice ar putea depași, in acest an, pragul de 2 miliarde de euro (9,5 miliarde de lei), pe fondul apetitului romanilor pentru achiziții cu ocazia Black Friday și a sezonului de shopping de Craciun, arata o analiza realizata de KeysFin.

- Vizitatorii sunt intampinați cu oferte speciale și reduceri de pana la 70% in perioada 16-18 noiembrie Targu Jiu, 15 noiembrie 2018 – Weekendul 16-18 noiembrie este ideal pentru shopping: magazinele din Shopping City Targu Jiu au pregatit reduceri de pana la 70% pentru o gama variata…

- Black Friday 2018 a inceput deja de cateva zile la unele magazine, precum Flanco, iar alti comercianti, printre care Libris.ro, Altex sau evoMAG, au dat pe 1 noiembrie startul evenimentului de reduceri. Doi „grei” din comertul online, eMAG si Cel.ro, au anuntat ca organizeaza Black Friday pe 16 noiembrie.…

- Altex vinde in cadrul promotiei Blec Fraidei chiar si un automobil Dacia Duster la pret senzational, dar si multe telefoane Apple cu reducere. Promotia dureaza mai bune de o luna in acest an cu reduceri si discounturi sa ajunga pentru toata lumea.

- Inca un an, inca un magazin care fura startul. De data asta e vorba de campania de Black Friday care incepe pe 1 noiembrie si tine pana pe 5 decembrie. Iar Dacia Duster a aparut in catalog. Altex a inceput campania de Black Friday in noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Promite reduceri…

