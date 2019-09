(P) 5 afaceri pe care le poți începe cu investiții foarte mici (P) 5 afaceri pe care le poți incepe cu investiții foarte mici Pornirea unei afaceri mici este mai ușoara și mai ieftina pe zi ce trece, mai ales daca deții un telefon și un laptop destul de performante. Iata 5 businessuri care implica investiții mai mici de 1000 de euro. Blog Costurile pentru crearea unui site sunt destul de mici, dacă vrei să începi cu ceva simplu. O temă simplă, pe care o poți instala și singur poate costa și 30 de euro, iar domeniul și hostingul au un preț de aproximativ 20 de euro, în funcție de furnizorul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

