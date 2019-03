(P) 42 de ani de la marele cutremur. Suntem pregatiti pentru un dezastru similar?

Stiri pe aceeasi tema

- In 4 martie 1977, țara a fost zguduita de un cutremur puternic ce avea o magnitudine de 7,3 grade pe scara Richter. In urma seismului, s-au prabușit peste 30.000 de locuințe din intreaga țara. Peste 1.500 de persoane au murit și alte 11.000 de au fost ranite. Cu frica in dinți, mulți romani se intreaba…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața, la ora 8.19, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP) informeaza mediafax. Seismul s-a produs la adancimea de 138 de kilometri. Cele…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu a lansat un apel pe pagina personala de Facebook in care avertizeaza romanii ca PSD pregateste lovituri devastatoare la adresa democratiei, in perioada imediat urmatoare. ”Alerta de gradul 0! Fiti pregatiti sa aparam Romania de asaltul furibund al mafiei politice cu radacini…

- Cutremur in Romania. Un cutremur cu magnitudinea 4,2 grade pe scara Richter s-a produs, astazi, la ora 13:36, in județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Covasna (43km), Ramnicu Sarat (45km), Focșani (51km), Buzau (54km), Targu Secuiesc (57km).

- Cinci cutremure, din care patru la granita cu Romania, cel mai puternic avand magnitudinea 4,4 grade pe scara Richter s-au produs, duminica dimineata, in Serbia, potrivit datelor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Fostul premier Dacian Cioloș critica, intr-o postare pe Facebook, masurile economice anunțate marți seara de Guvern, care au dus la prabușirea Bursei. Despre taxa pe lacomie, Cioloș spune ca este "o calamitate pentru sistemul financiar, care poate ajunge in colaps in orice moment", și avertizeaza ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, la Bruxelles, ca ‘ar fi hazardat’ sa spuna ca Romania va fi pregatita sa intre in zona euro in anul 2024. Intrebat daca Romania este pregatita sa intre in zona euro in 2024, avand in vedere ca premierul Viorica Dancila a declarat ca va depune diligentele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la "Be EU" ca Romania este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. "Am avut o discuție in cadrul Colegiului Comisarilor...