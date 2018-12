(P) 4 obiceiuri matinale care te vor ajuta să începi ziua cu dreptul Ai observat ca atunci cand tot reprogramezi alarma, sari peste micul dejun și ești mereu pe fuga de dimineața, parca tot restul zilei iți este greu sa te organizezi, te simți agitata și obosita. Iar asta se intampla pentru ca modul in care te trezești de dimineața iți influențeaza restul zilei. In schimb, daca iți formezi cateva obiceiuri sanatoase in fiecare dimineața, deja ziua ta va incepe mult mai bine. Ce-i drept, obiceiurile fac parte din rutina zilnica, insa sunt cu atat mai importante dimineața deoarece influențeaza in mod considerabil felul in care te simți, gandești și acționezi pe tot… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am auzit de nenumarate ori ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei. Studiile in materie sugereaza ca este adevarat. Iata cateva motive pentru care nu ar trebui sarit peste aceasta prima masa a zilei.

- HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Daca ti-ai luat candva angajamentul fata de cineva ca vei interveni in ajutorul lui la un moment dat, adu-ti aminte de promisiune si tine-te de cuvant. Tu oricum esti un om foarte corect care-si indeplineste intotdeauna legamintele,…

- Micul dejun este, fara doar si poate, cea mai importanta masa a zilei, asa ca daca vrei sa slabesti este musai sa nu sari peste aceasta masa a zilei, intrucat reduce senzatia de foame si te ajuta sa nu cedezi tentatiei in timpul zilei.

- Ouale sunt o sursa importanta de vitamine si proteine.Multi oameni nu isi imagineaza micul dejun si chiar viata fara oua. Sa consumi oua la micul dejun este o modalitate foarte buna de a incepe ziua, iti ofera maximum de energie.

- O echipa formata din oameni de știința a ajuns la concluzia ca un singur aliment consumat la micul dejun poate scadea nivelul de zahar din sange pe tot parcursul zilei.Este posibil acest lucru, daca vei opta dimineața pentru lapte.

- Capricornului ii place sa stea cu nasul in pamant si sa se concentreze pe a munci ca sa ajunga acolo sus unde si-a propus, insa Varsatorul refuza sa joace acest tip de joc al vietii. Ne putem astepta sa se rastoarne multe situatii. In plus, Luna mai este si in cuadratura cu alt rebel celebru,…

- Ți-e greu sa te trezești dimineața și sa iți gasești energia necesara sa faci tot ce ți-ai propus pentru intreaga zi? Poate ar trebuie sa nu mai sari peste micul dejun, dar și sa incepi sa mananci mai sanatos și echilibrat. Este recomandat sa consumam micul dejun in primele 30 de minute de cand ne-am…

- Carmen Bruma și Bucovina susțin mișcarea și viața sanatoasa! Azi, Carmen ne arata cum putem incepe o zi perfecta, cu doua exerciții simple, facute la primele ore ale zilei, astfel incat sa avem energie pentru toata ziua! Suntem mulți in grupul celor care urasc diminețile. Am face orice, doar sa mai…