Stiri pe aceeasi tema

- * Dupa alegeri romanii au scapat de unele griji (printre care, de a lui Dragnea, ajuns in grija statului, cum se zice), iar dupa 1 Iunie au scapat si de grija darurilor pentru copii; fiind a patra zi de vara, actuala grija a romanilor este concediul (mai exact, sa faca rost de bani pentru concediu si…

- Papadia este o planta utilizata de ani de zile in scop medicinal. Printre beneficiile pe care le aduce organismului se regasesc imbunatațirea funcției hepatice, a digestiei, ajuta la pierderea in greutate. De asemenea, acest ceai este un excelent diuretic, curața sangele, elimina toxinele din rinichi…

- In opinia parinților, alimentele care nu trebuie sa lipseasca din alimentația zilnica a copiilor sunt: fructele proaspete (92%), legumele (89%), produsele lactate (79%), carnea și produsele din carne (68%) și ouale (51%). Odata cu lansarea unei noi campanii Stikeez - care anul acesta iși propune sa…

- In urma numeroaselor solicitari adresate institutiei noastre cu privire la trusa medicala de prim ajutor, Inspectoratul Teritorial de Munca Arges informeaza urmatoarele: Existenta si dotarea trusei sanitare pentru acordarea primului ajutor medical trebuie privita in contextul art.10 din Legea nr.319/2006…

- Sezonul de vara se apropie cu pasi repezi iar hainele groase din dulap incep sa fie inlocuite de rochitele si bluzele de vara. Ne asteapta un sezon plin de voie buna, petreceri si distractie, asa ca trebuie sa ne pregatim din timp cu haine si incaltaminte aflate in trendurile anului 2019. Daca inca…

- TRADITII DE PASTE. Pastele fiind una dintre cele mai importante sarbatori ale anului si un motiv pentru membrii familiei si prieteni sa se adune în jurul mesei de sarbatoare, de pe masa nu trebuie sa lipseasca bucatele traditionale.

- Iti planifici vacanta prelungita de 1 Mai? Inca nu te poti decide la o destinatie in tara sau in strainatate? Indiferent de preferinte si inainte de a pleca la drum nu uita sa iei in calcul o serie de activitati si de accesorii pentru masina ta: de la un carlig de remorcare la un scut de motor metalic.…

- Odata cu venirea primaverii, arunca o privire la produsele din trusa ta de machiaj si inlocuieste-le pe cele care nu se mai afla in termen de valabilitate. Trusa de cosmetice te scoate din impas cand ai nevoie de un retus la birou sau in oras. Nu te...