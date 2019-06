(P) 11 semne care îți arată că este momentul să te muți în casă nouă Ați inceput sa observați in ultima vreme faptul ca spațiul in care locuiți a devenit practic neincapator pentru familia voastra și bunurile deținute? Poate familia s-a marit sau locuiți intr-un spațiu care era destinat unei singure persoane, inainte de a decide sa va mutați impreuna. De asemenea, este posibil ca cel pe care il considerați un copil pana acum sa devina brusc un adolescent, care are nevoie de mai mult spațiu și de intimitate. In toate aceste cazuri, știți deja ce trebuie facut: a sosit momentul sa va mutați intr-un spațiu de dimensiuni mai mari, de preferat o casa, care sa va permita… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

