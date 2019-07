(P) 10 pași pentru un somn răcoritor pe caniculă Salteaua de pat potrivita, lenjeriile din materiale naturale, eliminarea surselor de caldura sunt doar cateva dintre elementele esențiale pentru un dormitor racoros. Daca vrei sa te bucuri de confort pe tot parcursul anului, este important sa investești in spațiul de dormit. Racoarea pe timp de vara este o binecuvantare. Nimic nu e mai stresant decat imposibilitatea de a adormi din cauza caldurii insuportabile. Mai mult decat atat, transpirația abundenta poate duce la apariția unor boli. Caci umezeala este mediul ideal pentru ciuperci și bacterii. Ce ne facem cu ciupercile? Transpirația abundenta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

