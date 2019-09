(P) 10 genți must-have din noua colecție DESIGUAL 2019/2020, prezentate de Solmar-Shop.ro Pentru ca toamna și-a intrat deja in grații, am pregatit pentru tine cele mai noi recomandari de modele de genți de dama in tendințele anului, cu care sa poți accesoriza perfect ținutele de sezon. De la ținutele boho-chic și urbane cu pulovere pufoase și jachete supradimensionate pana la outfiturile elegant, dar cool, din rochii purtate cu paltonul pe umeri, toamna asta exista cate o geanta DESIGUAL pentru fiecare stil in parte. Noua colecție de genți DESIGUAL aduce in tendințe imprimeuri fresh inspirate de pop culture, comic book-uri, motive etnice și geometrice, dar și mixuri și broderii inspirate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu planul de bataie verificat la virgula și fiecare detaliu stabilit, Elena Gheorghe era sigura ca filmarile pentru videoclipul melodiei „Armana mea”, in Turcia, aveau sa mearga ca unse. Nu luase in calcul un lucru insa... Filmarile au avut loc intr-o zona superba, Cappadocia, in balon. „A fost una…

- Vacantele pe litoral sunt de nelipsit in sezonul estival. Si chiar daca mersul la plaja este asociat cu relaxarea si distractia, acesta nu este un motiv pentru care sa nu fii atent la felul in care te imbraci in asa fel incat sa ai un look lejer dar stilat in acelasi timp. Avand in vedere temperaturile…

- Un fiset metalic este un obiect de mobilier esential in orice birou, cu atat mai mult cu cat vorbim despre o firma cu multi angajati si o vechime destul de mare pe piata. De-a lungul timpului, aceasta a strans zeci, poate chiar sute de bibliorafturi cu acte, contracte si alte documente mai mult sau…

- E din nou spectacol gastronomic in București! Cele mai indragite preparate din Asia pot fi degustate pana duminica seara in cadrul Asian Food Fest, cu intrarea libera pentru toți vizitatorii. Creveți tempura, bulgogi și kimchi coreean, pachețele de primavara și colțunași chinezești, cig kofte (cel mai…

- Grupul Volkswagen a confirmat recent ca Turcia reprezinta o destinație atractiva pentru uzina pe care vrea sa o construiasca in Estul Europei, in timp ce Bulgaria este varianta de rezerva, dupa ce alternativele Romania și Serbia au ieșit din calcule. Publicația Automobilwoche, care citeaza surse din…

- Daca ai fost in ultima perioada pe la mall, sau ai intrat pe site-uri de moda, nu ca sa cumperi, ci ca sa te uiți (pe cine pacalim? Foarte rare sunt dațile cand nu cumparam macar ceva. Doar suntem femei), este foarte posibil sa fi vazut ce colecție impresionanta de genți de plaja a sosit vara aceasta.…

- Expozitia Bienalei Internationale de Pictura, Chisinau 2019, editia a VI-a va fi itinerata la Iași, la Palatul Culturii, in perioada 2 iulie – 10 august 2019, reunind o selecție de lucrari semnate de artiști plastici din 27 de țari: Armenia, Austria, Belarus, Cehia, Cipru, Ecuador, Franta, Georgia,…