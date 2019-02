Stiri pe aceeasi tema

- Ozzy Osbourne a fost spitalizat dupa ce gripa de care suferea s-a agravat, informeaza joi The Guardian. Vestea a fost data de sotia sa, Sharon Osbourne, intr-o postare pe Twitter. "Dupa cum unii dintre voi...

- Celebrul rocker britanic a fost internat din cauza unor complicatii provocate de gripa, intr-un spital din California , a anuntat sotia lui, Sharon Osbourne. Ozzy Osbourne a fost internat la Spitalul Keck al Universitatii din Sudul Californiei, dupa ce, la sfarsitul lunii ianuarie, a anuntat ca isi…

- Cantaretul de rock Ozzy Osbourne a fost internat din cauza unor complicatii provocate de gripa, intr-un spital din California, iar sotia acestuia, Sharon, a explicat ca "medicii cred ca aceasta este cea mai buna modalitate ca el sa se recupereze cat mai repede", potrivit variety.com.

- Ozzy Osbourne, in varsta de 70 de ani, a fost internat de urgența din cauza unor complicații ale gripei, la doar cateva zile dupa ce și-a anulat turneul european. Soția acestuia, Sharon, a declarat ca medicii l-au sfatuit pe starul rock sa caute ajutor specializat de urgența dupa ce starea sa s-a inrautațit.…

- Muzicianul britanic Ozzy Osbourne a fost spitalizat din cauza unor complicatii aparute pe fondul gripei, a anuntat sotia lui, Sharon Osbourne, miercuri noapte pe Twitter, scrie news.ro.Osbourne a fost internat pe 4 februarie, la Keck Hospital of University din sudul Californiei. „Ozzy…

- Un prietenj, Morgan Murtaugh, a gasit-o pe Bre Payton in casa, inconstienta, in cursul zilei de joi. Ea a fost transportata de urgenta la spital, dar nu a mai putut fi salvata. In urma examenelor medicale s-a constatat ca ea suferea de virusul A H1N1, cunoscut si ca gripa porcina si se pare ca suferea…

- Cantareata Melanie Brown, cunoscuta publicului ca Mel B, a anulat o sesiune de autografe in New York, dupa ce a suferit o fractura la nivelul coastelor si o rana la mana, informeaza luni Press Association. Componenta trupei Spice Girls a spus ca a avut nevoie de o interventie chirurgicala…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) și Darren Cahill nu vor mai colabora din sezonul urmator Vestea a facut imediat inconjurul intregii lumi a tenisului. Mii de mesaje au inceput sa curga pe rețelele de socializare, cel mai emoționant fiind cel postat pe pagina de fani a Simonei de pe Twitter. „Darren,…