Stiri pe aceeasi tema

- Solistul fostei trupe Black Sabbath a fost nevoit sa suporte o operatie chirurgicala luna trecuta dupa ce a cazut in resedinta lui din Los Angeles. Cazatura i-a agravat o rana mai veche suferita in 2003 intr-un accident de ATV. “Sa stiti ca starea mea de sanatate se amelioreaza de…

- Solistul fostei trupe Black Sabbath, Ozzy Osbourne, a anuntat, joi, ca a hotarat sa iși amane toate concertele pe care le avea programate in turneul sau din 2019, dupa o cazatura suferita luna trecuta in resedinta lui din Los Angeles. Ozzy Osbourne, 70 de ani, a fost nevoit sa suporte o operatie chirurgicala…

- Rockerul britanic Ozzy Osbourne a anuntat joi ca a decis sa isi amane toate concertele pe care le avea programate in turneul sau din 2019, dupa o cazatura suferita luna trecuta in resedinta lui din Los Angeles, unde isi petrecea convalescenta dupa o pneumonie, informeaza AFP. Solistul fostei trupe Black…

- Cantarețul de rock Ozzy Osbourne, aflat in convalescența dupa o pneumonie, și-a anulat toate concertele programate anul acesta, dupa ce a cazut in locuința sa din Los Angeles și și-a agravat astfel niște rani mai vechi, provocate de un accident de mașina in 2003, potrivit foxnews.com, scrie Mediafax.In…

- Nordul Europei va avea parte de un debut de primavara calduros si uscat, in timp ce precipitatii peste mediile multianuale sunt asteptate la sfarsitul acestui anotimp, in lunile mai si iunie, au anuntat luni reprezentantii The Weather Company.

- La inceputul anului, BMW a publicat primele imagini și detalii referitoare la Seria 7 facelift. Conform oficialilor germani, Seria 7 facelift dispune și de o serie de modificari la nivelul dimensiunilor, modelul urmand sa fie disponibil in continuare in doua versiuni: standard și cu ampatament marit.…

- Inceputul primaverii calendaristice a fost marcat vineri, la Miercurea Ciuc printr-o actiune a elevilor de la Colegiul National „Octavian Goga”, care au oferit martisoare colegilor lor maghiari, de la Liceul Teoretic Romano-Catolic „Segito Maria”, in semn de prietenie. Pentru al treilea an consecutiv,…

- Tineretul Național Liberal a propus o inițiativa legislativa prin care taxa de studiu pe care studenții care ocupa locuri ,,cu plata” o achita anual sa fie stabilita la aceeași valoare pe durata intregului ciclu de studiu. Stabilirea acestei taxe la un anumit nivel de la inceputul pana la finalul studiilor…