Stiri pe aceeasi tema

- Rockerul britanic Ozzy Osbourne a anuntat joi ca a decis sa isi amane toate concertele pe care le avea programate in turneul sau din 2019, dupa o cazatura suferita luna trecuta in resedinta lui din Los Angeles, unde isi petrecea convalescenta dupa o pneumonie, informeaza AFP. Solistul fostei trupe Black…

- Cantarețul de rock Ozzy Osbourne, aflat in convalescența dupa o pneumonie, și-a anulat toate concertele programate anul acesta, dupa ce a cazut in locuința sa din Los Angeles și și-a agravat astfel niște rani mai vechi, provocate de un accident de mașina in 2003, potrivit foxnews.com, scrie Mediafax.In…

- Cantaretul de rock Ozzy Osbourne si-a anulat concertele din trei tari, Australia, Noua Zeelanda si Japonia, dupa ce medicii i-au recomandat o perioada mai lunga de recuperare dupa o pneumonie, potrivit bbc.com.

- Artistul avea programate spectacole in Australia, Noua Zeelanda si Japonia. ”Ozzy a dezvoltat recent pneumonie; a fost o perioada in spital. A trecut de ce a fost mai rau. Medicii l-au sfatuit sa stea acasa timp de sase saptamani pentru a se recupera”, se arata in mesajul publicat pe…

- Ren Zhengfei, fondatorul Huawei, sustine ca Statele Unite nu pot, sub nicio forma, sa distruga compania chineza. Intr-un interviu acordat BBC, Zhengfei a vorbit si despre arestarea fiicei sale Meng Wanzhou, directorul financiar al companiei, pe care a descris-o ca fiind motivata politic.…

- Ozzy Osbourne si-a anulat o serie de concerte pe care urma sa le sustina in cadrul unui turneu pentru a se reface dupa pneumonie, relateaza marti Press Association care citeaza contul de Twitter al muzicianului, scrie Agerpres. Spectacolele pe care Ozzy le avea programate in Australia, Noua…

- Ozzy Osbourne si-a anulat o serie de concerte pe care urma sa le sustina in cadrul unui turneu pentru a se reface dupa pneumonie, relateaza marti Press Association care citeaza contul de Twitter al muzicianului. Spectacolele pe care Ozzy le avea programate in Australia, Noua Zeelanda si…