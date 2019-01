OZN-urile din sufragerie. Ce televizoare tari vom vedea in 2019 Un nou an, o noua runda de inovatii care ne vor da pe spate. Asa se arata 2019. Cu sclipire in ochi si gandul la programul de rate eMAG, hai sa vedem ce vedete ne pregatesc marii producatori din domeniu.



LG Z9 OLED 8K TV



Primul televizor 8k OLED din lume a facut deja furori. Si avem sanse sa-l vedem si in Romania cat de curand. Cu peste 32 de milioane de pixeli, acest televizor reda realitatea la o calitate greu de imaginat.



Are o diagonala de 88 de inch si o foloseste cat se poate de inteligent, cu procesorul Alpha A9 Gen 2. Este un procesor special facut de LG pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

