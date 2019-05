Stiri pe aceeasi tema

- Vreți sa ajutați familia Marincu din Ciacova? Dar familia Sfasie din Cebza? Cei de la asociația Look Inside va cheama sa ajutați, inainte de Paști. Reprezentanții Look Inside va prezinta pe pagina lor de Facebook situațiile a mai multor familii din Timiș, care au nevoie de diverse lucruri inainte de…

- Doi tineri (un barbat și o femeie) sunt acuzați de administratorul unui magazin din Alba Iulia ca au sustras din produsele puse in vanzare. Incidentul s-ar fi petrecut vineri, 29 martie iar cei doi au fost surprinși pe camerele de supraveghere instalate in magazin. Administratorul firmei (care se afla…

- Cea de-a treia operație suferita vineri a fost mai grea decat toate celelalte la un loc, marturisește artista in varsta de 34 de ani. Andreea Balan le-a transmis fanilor un mesaj dupa operația suferita, a treia in mai puțin de 3 saptamani. "M-am trezit, sunt ok si sunt atent supravegheata…

- Andreea Balan a oferit cele mai noi informații despre starea sa de sanatate. Artsta se afla din nou pe mana medicilor. Zilele acestea, cantareața Andreea Balan a fost internata din nou pentru indepartarea unor hematoame. Pe contul sau de socializare, vedeta le-a transmis fanilor un mesaj prin care…

- Iulia Albu a vorbit despre situația delicata in care se afla Andreea Balan și a luat o decizie in consecința. Artista se afla in acest moment internata dupa ce a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana . Iulia Albu a decis ca saptamana aceasta sa nu mai comenteze aparițiile…

- "Sanatatea nu poate fi rascumparata cu regrete! Scrisoare deschisa catre pietonii care trec pe roșu. Draga pieton care traversezi pe roșu ca și cand semaforul ar fi opțional, sa știi ca oamenii aceia care așteapta rabdatori sa se faca verde nu sunt nici plictisiți de viața și nici nu au mai mult…

- Un accident rutier grav s-a produs vineri, 22 februarie, pe DN 17, in judetul Suceava, pe raza localitatii Ilisesti. Doua masini s-au ciocnit frontal. Momentul impatului a fost transmis in direct pe Facebook. In filmulet se aud tipetele disperate ale victimelor.

- Andreea Marin a explicat pe Facebook problemele de la glezna. "Din seria graba strica treaba sau așa nu, nu faceți ca mine! In loc sa imi incep ziua la sala de sport, așa cum imi place și e sanatos, o incep alaturi de doctor și kinetoterapeut, care au grija sa-mi repare glezna dureroasa, pentru…