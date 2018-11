Stiri pe aceeasi tema

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur au adoptat in urma cu aproximativ un an o fetița, pe nume Roxana , in varsta acum de 6 ani. Cei doi artiști mai au impreuna doi copii, pe Sofia și pe Kandri. Dana Nalbaru, in varsta de 42 de ani, fosta componenta a trupei Hi-Q, a dezvaluit detalii despre procesul de adopție…

- Pasionata de arta, dar și de portul tradițional, Ozana Barabancea marturisește ca ar putea sa faca o expoziție cu iile pe care a reușit sa le stranga de-a lungul timpului. Despre colecția ei impresionanta, despre familie și pasiunile ei, artista va vorbi, astazi, de la ora 17.30, in cadrul emisiunii…

- Pasionata de arta, dar si de portul traditional, Ozana Barabancea marturiseste ca ar putea sa faca o expozitie cu iile pe care a reusit sa le stranga de-a lungul timpului. Despre colectia ei impresionanta, despre familie si pasiunile ei, artista va vorbi, astazi, de la ora 17.30, in cadrul emisiunii…

- Pasionata de arta, dar și de portul tradițional, Ozana Barabancea marturisește ca ar putea sa faca o expoziție cu iile pe care a reușit sa le stranga de-a lungul timpului. “Aș putea sa fac o expoziție cu iile mele. Am peste 100 de ii tradiționale, foarte vechi, in care am investit foarte mult timp și…

- Emisiunea matrimoniala „Puterea dragostei“, cu Andreea Mantea prezentatoare, a debutat astazi la Kanal D, iar telespectatorii i-au putut cunoaste pe cei 12 concurenti, sase baieti si sase fete.

- Teo Trandafir a debutat luni ca gazda a concursul de cultura generala „Vrei sa fii milionar?” și e fericita ca a ajuns sa dea bani, nu doar sa ia. Am provocat-o sa ne vorbeasca despre un alt debut, al ei, in televiziune și despre primele caștiguri. Teo avea un salariu modest atunci, pe care-l incasa…

- Andreea Mantea va trece, in viitorul apropiat, de la o emisiune matrimoniala la alta, dand „Te vreau langa mine” pe reality-show-ul „Puterea dragostei”. Cum acesta se va transmite din Turcia, unde exista deja o casa amenajata pentru concurenți, bruneta se pregatește pentru o relocare temporara in țara…

- Autor: Stelian ȚURLEA O carte fenomenala despre prezențele feminine ale Casei Regale a Romaniei, un mic album cu fotografii extraordinare, foarte multe dintre ele aproape necunoscute publicului larg (se vede mana lui Emanuel Badescu, care a lucrat o viața in arhiva Bibliotecii Naționale, cunsocand…