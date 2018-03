Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu se marita astazi, 17 martie! Vedeta nu a vrut ca aceasta informație sa fie mediatizata și a planuit totul in secret. Cu toate acestea, cu cateva ore inainte de marele eveniment din viața ei, adevarul a ieșit la iveala. Ea va spune un „Da” hotarat barbatului care i-a readus zambetul…

- Elena Ionescu va deveni mamica in curand! Fosta component a trupei Mandinga s-a casatorit civil vineri, in cadrul unei ceremonii intime. I-au fost alaturi doar familia și prietenii. Elena s-a casatorit cu Dragos Razvan, iubitul el de ceva mai mult de un an. Vedeta este insarcinata in cinci luni. Elena…

- Oana Roman a intors toate privirile la un eveniment organizat in Capitala, joi seara. Vedeta a participat la inaugurarea unui club din Centrul Vechi, iar ținuta aleasa pentru aceasta ocazie, a fost cu adevarat spectaculoasa. De cand a slabit, Oana Roman și-a schimbat stilul vestimentar, iar ținutele…

- Imaginea cu Ozana Barabancea in sala de sport a facut senzație in mediul virtual. Fanii vedetei au fost șocați cand au vazut cate de mult a slabit jurata de la Antena 1. Ozana Barabancea a slabit peste 40 de kilograme, iar trasformarea este cu adevarat spectaculoasa. Vedeta s-a apucat serios de sport,…

- Andreea Mantea a reusit sa slabeasca 10 kilograme cu ajutorul unui ingredient. Vedeta postului tv Kanal D a baut apa cu lamaie si ghimbir in fiecare dimineata, pe stomacul gol, dar si inainte de mese. In plus, prezentatoarea tv recunoaste ca a renuntat la prajeli, paine si sucuri din comert. Pe langa…

- Cristina Șișcanu a dat jos nici mai mult nici mai puțin de 20 de kilograme dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. S-a aflat cum a reușit aceasta sa scape de kilogramele in plus. Jurnalista Cristina Șișcanu a slabit 20 de kilograme dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Partenera de viața a…

- Ozana Barabancea, arata minunat dupa ce a slabit 40 kilograme cu ajutorul operatiei de micsorare a stomacului, pe care a facut-o pe 20 iunie, 2017. O companie de medicamente care vinde si pastile de slabit i-a folosit imaginea fara acordul artistei mintind ca a slabit cu ajutorul produselor lor.

- Polițista Elena Cernica a fost operata pe creier, dupa ce a fost diagnosticata cu o tumora cerebrala. O campanie masiva mediatica a condus la strangerea fondurilor suficiente pentru ca polițista sa se opereze in strainatate. Operația a reușit, iar Elena este acum optimist. Polițista Elena Cernica a…

- Gabriela Cristea a slabit 10 kilograme cu dieta minune, intr-un timp record. Vedeta a devernit mama in urma cu cateva luni , insa s-a alimentat corespunzator, pentru a putea alapta, fara sa ii pese de kilogramele in plus. Recent, vedeta a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. „Am…

- Oana Zavoranu a luat masa, romantic, cu soțul ei, Alex Ashraf, de 8 martie. Vedeta a fost data de gol de soțul ei de ce nu bea vin niciodata. „S-a intamplat o data (n.r. – sa bea vin) și a ieșit urgie”, a spus Alex Ashraf la Xtra Night Show. „Nici eu, nici soțul meu […] The post De ce nu bea vin Oana…

- Oana Roman a comemorat-o pe Laura Stoica, in emisiunea sa. Se implinesc 12 ani de la moartea regretatei artiste. Cantareața s-a stins intr-un tragic accident rutier, pe 9 martie 2006. Oana Roman a povestit cum a trait ea aceasta tragedie. Vedeta a marturisit ca nu poate uita inmormantarea Laurei Stoica.…

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, Flavia a vrut sa „profite” de Dani, caruia nu ii prea plac astfel de sarbatori, și sa ii ceara un pupic. „Matinalul” i-a adus lalele, dar blondina a vrut mai mult. Vedeta a insistat sa fie pupata și nu s-a lasat pana cand Dani nu s-a dat batut. Cu […] The post Flavia i-a…

- Nu a mai suportat și a facut-o! Și-a zis: ”Nu-s nici prima, nici ultima!” Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul in vara acestui an, iar rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare. Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” a slabit nu mai puțin de 40 de kilograme, iar acum se mandrește cu silueta ei. CANCAN.RO,…

- Surpriza la inceput de saptamana la „Bravo, ai stil! All Stars”. Catalin Botezatu va fi inlocuit temporar la emisiune, deoarece se afla la Paris pentru a participa la Saptamana Modei. Pana se va intoarce, cate o vedeta ii va ține locul. Luni, va fi prezenta la masa juriului Carmen Bruma, alaturi de…

- Actrița Diana Cavallioti, coprezentatoarea emisiunii „Gala umorului”, de la TVR 2, a devenit mama, de 1 Martie. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și a marturisit ca va reveni foarte curand alaturi de actorul Dragoș Huluba pentru filmarile celui de-al noualea sezon „Gala umorului”. Actrița…

- Minodora a implinit frumoasa varsta de 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste. Pe langa multe alte vedete care i-au fost alaturi, a fost și Oana Roman impreuna cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta și-a facut apariția intr-o rochie de seara, neagra, iar talia era evidențiata printr-un cordon. Atat…

- Carmen Bruma și-a pus in cap mai multe femei, dupa ce a lansat un program de slabit pentru viitoarele mirese. Iubita lui Mircea Badea a creat aceasta dieta special pentru doamnele care trebuie sa slabeasca intr-un timp scurt. Prețul programului de slabit nu este scump, dar tocmai asta le-a facut pe…

- Tanara actrița și soțul sau, Cosmin Curticapean, se rasfața pe plajele insorite din Dubai, fugind de vremea rea și capricioasa din Capitala! Laura Cosoi traiește magia maternitații! Actrița mai are puțin și intra in ultimul trimestru de sarcina, fiind deja insarcinata in luna a șasea. Emoționata și…

- Gabriela Cristea a devenit mamica in a doua jumatate a anului trecut și, spre deosebire de alte femei, nu a inceput imediat cure de slabire pentru a scapa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Ba din contra! Vedeta s-a alimentat corespunzator pentru a alapta. „Am vrut sa o alaptez pe fetița…

- Ozana Barabancea a dezvaluit in premiera cate kilogramne a avut atunci cand și-a facut operația de micșorare a stomacului. Anul trecut, Ozana Barabancea a decis sa apeleze la medicul estetician pentru o operație de micșorare a stomacului . In urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o, Ozana…

- Ozana Barabancea si-a operat stomacul si a reusit sa slabeasca spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea „Star Matinal”, Ozana Barabancea a afirmat ca motivul pentru care a decis sa faca aceasta operatie a fost acela ca nu a reusit sa slabeasca cu ajutorul dietelor. Ea…

- Ozana Barabancea surprinde din nou dupa ce a slabit 38 de kilograme. Vedeta recunoaște ca are dureri de spate și a fost nevoita sa se apuce de sport. Mai mult, jurata de la Te cunosc de undeva! a renunțat și la anumite alimente. „Am reusit sa slabesc, acum trebuie sa ma mentin, nu e usor. Am slabit…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- O tanara din Statele Unite ale Americii este un exemplu de voința! Cu toate ca ajunsese la obezitate morbida, ea a decis sa iși schimbe modul de viața și a reușit astfel sa topeasca toate kilogramele in plus.

- Ozana Barabancea nu inceteaza sa ne uimeasca! Pe masura ce trec lunile, rezultatul interventiei chirurgicale de la nivelul stomacului este tot mai spectaculos. Kilogramele in plus dispar de la o zi la alta, iar celebra artista pare ca intinereste si ca e mai fericita ca oricand. Acest lucru se vede…

- Ozana Barabancea este de nerecunoscut. Artista a slabit 40 de kilograme si nu se opreste aici. Operatia de micsorare a stomacului a avut un succes in cazul ei, dar asta si pentru ca Ozana este un pacient constiincios, care respecta schema de tratament, nu face derapaje alimentare si urmeaza cu sfintenit…

- Ozana Barabancea, sfatuita sa faca lifting facial dupa ce a slabit 40 de kilograme. Pentru ca a scapat rapid de grasime, jurata de la Te cunosc de undeva! a decis sa iși tonifice corpul, așa ca a apelat la ajutorul unui medic specialist in terapii non- invazive. „Din nou am apelat cu incredere pentru…

- Ajunsa la 53 de ani, Romanita Iovan duce o viata de huzur! Maritata cu avocatul Iulian Gogan, mai tanar cu 12 ani decat ea, celebra creatoare de moda este una dintre cele mai rasfatate vedete din Romania. Barbatul ii face toate poftele sotiei sale.

- Ozana Barabancea vorbeste pentru prima data despre operatia de micsorare a stomacului in urma careia a slabit spectaculos 40 de kilograme! Invitata in platoul emisiunii Sinteza Zilei, vedeta nu a ascuns deloc urmarile interventiei chirurgicale.

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Ozana Barabancea a uimit pe toata lumea cu felul in care a slabit. despre viața sa de acum a comentat vedeta la o emisiune de televiziune. Anul trecut, artista lirica Ozana Barabancea a decis sa-și faca o operație de micșorare a stomacului pentru a ajunge la silueta dorita. Acum, Ozana Barabancea a…

- Elena Hueanu a slabit 9 kilograme intr-un timp record și a dezvaluit tuturor, care este secretul ei. Vedeta are un stil de viața sanatos și a renunțat la alimente care ii faceau rau. Elena spune ca regimul alimentar nu este strict, dar ca trebuie neaparat sa respecti anumiti pasi pentru a avea rezultatele…

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- Oana Roman a petrecut Revelionul la un restaurant din Capitala, iar prezența ei a fost una dintre cele mai elegante. Oana Roman, care a marturisit ca nu vrea sa o lase singura pe mama ei in noaptea dintre ani , a petrecut Revelionul alaturi de familie intr-un restaurant din Capitala. Oana Roman, care…

- Ozana Barabancea a trecut in ultima perioada printr-o serie de schimbari majore. Dupa diete si sport, Ozana Barabancea a decis sa-si taie stomacul. Artista sustine ca a slabit 40 kg si nu se va opri aici. Va continua sa faca tot ce-i sta in putinta sa ajunga sa fie multumita de felul in care arata.…

- Ozana Barabancea a slabit 40 de kilograme, iar transformarea este surprinzatoare. Vedeta este aproape de nerecunoscut, mai ales ca in ultima perioada și-a schimbat și stilul vestimentar. Ozana Barabancea a postat pe retelele de socializare un mesaj in care le explica tuturor ca este foarte mulțumita…