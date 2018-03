Ozana Barabancea, din ce in ce mai slaba. Are talie de viespe si daca vezi cum arata ramai cu gura cascata

Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea este pornita sa ajunga sa aiba o talie de viespe. Cunoscuta artista nu renunta la lupta pentru a slabi cat mai mult pentru a avea un trup de invidiat. Astazi, desi vremea de afara te face sa te inchizi in casa, ea a deszapezit masina si a plecat la sala de sport.

- Imaginea cu Ozana Barabancea in sala de sport a facut senzație in mediul virtual. Fanii vedetei au fost șocați cand au vazut cate de mult a slabit jurata de la Antena 1. Ozana Barabancea a slabit peste 40 de kilograme, iar trasformarea este cu adevarat spectaculoasa. Vedeta s-a apucat serios de sport,…

- De ce nu reușește Cove sa slabeasca? Prezentatorul emisiunilor “Vorbește lumea” și “Ma insoara mama”, de la PRO TV, susține ca face tot posibilul sa revina la vechea silueta – a trecut la dieta și s-a apucat de sport. Are insa o slabiciune care-l impiedica sa scape de kilograme. Inca de anul trecut,…

- Actrița Moumita Saha a fost gasita spanzurata in propria locuința. Aceasta avea doar 23 de ani și, de mai mult timp, se lupta cu depresia. Era extrem de indragita in țara natala pentru roluri din diverse seriale de televiziune.

- UPDATE: Corona Wolves va intalni, pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov, duminica, 11 martie, și luni, 12 martie, formația MAC Budapesta, pentru doua partide din semifinalele Erste Liga. In acest moment, dupa primele doua meciuri jucate in Ungaria, „lupii” sunt conduși cu 2-0 la general. Miercuri,…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, a vorbit la Adevarul Live, despre schimbul de replici dintre premierul Viorica Dancila si europarlamentara de origine portugheza Ana Gomes. Acesta a declarat ca Ana Gomes este un eurodeputat respectat si bine cunoscut in Parlamentul European pentru lupta anticoruptie,…

- Adina-Elena Circiogel (LPS Brasov-CSM Bucuresti) a devenit vicecampioana a Romaniei, dupa ce a castigat medalia de argint in proba de 400 metri la Campionatul National de Atletism in Sala pentru Juniori 2, desfașurat in week-end, la Bucuresti. Brasoveanca a inregistrat timpul de 57.36,…

- Suntem in Postul Paștelui, cel mai lung și cel mai aspru dintre toate. De-a lungul timpului s-a constatat ca cei care mananca produse de post se ingrașa și astfel, multe persoane au renunțat sa nu mai manance alimente care conțin lapte, branza, oua, carne. Totuși, pentru ei, specialiștii au o veste…

- Una din principalele cauze ale producerii accidentelor este viteza. Tocmai din acest motiv, in cazul vitezelor care depasesc cu mai mult de 50 km/h viteza legala, permisul de conducere se suspenda pentru 90 de zile.

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- Etapele de Cupa Mondiala, organizate pe 3-4 martie la Rasnov, vor reprezenta prima reuniune oficiala dupa Jocurile Olimpice de la PyeongChang a celor mai bune saritoare cu schiurile din lume. Competitia este gazduita pentru a patra oara de Complexul Olimpic de pe Valea Carbunarii, iar editia din 2018…

- Struțul și curcanul sint in capul listei nutriționiștilor, urmati de pui, insa pielița nu trebuie consumata deoarece poate cauza cancer. Aceste tipuri de carne conțin proteine care repara tesuturile corpului, vitamine si acizi esentiali. Totodata, au un continut scazut de grasimi daunatoare, fiind recomandate…

- Primaria Orașului Panciu organizeaza, in perioada 24 februarie - 24 martie 2018, cea de-a VII-a ediție a „Cupei Orașului Panciu la Minifotbal de Sala“. Deschiderea oficiala a competiției va avea loc sambata, 24 februarie 2018, la ora 14.00, in Sala de Sport a Orașului Panciu - din…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Emilia Dorobanțu a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu intreviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars, despre perioada dificila in care familia ei a fost implicata intr-un scandal mediatic. Artista susține ca a fost o perioada destul grea cea in care a aflat din…

- La 8 luni de când a fost supusa unei operatii de micsorare de stomac, în urma careia a slabit foarte mult, pierzând pâna la 50 de kilograme, Ozana Barabancea a început sa mearga la sala. Galeria Foto.

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare si consiliere antidrog teritoriale, a lansat la nivel national, odata cu inceperea semestrului II al acestui an scolar, editia a XV–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, avand ca tema „Pot altfel!”. „Mesajul meu antidrog”…

- Nu puțini sunt cei care fac sacrificii a facut pentru a fi alaturi de persoana pe care o iubesc. In aceeași situație se afla și interpreta de muzica populara Cornelia Rednic, care a demostrat ca este in stare de orice pentru soțul ei, Lupu Rednic. Insa marturisile au fost facute abia acum, dupa 26 de…

- CONCORDIA CHIAJNA - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT LOOK TV. Concordia Chiajna - Dinamo este ultima confruntare din etapa cu numarul 24 a Ligii 1 si se disputa luni seara, de la ora 20:45. CONCORDIA CHIAJNA - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAMING…

- Mesajul cutremurator primit de Ozana Barabancea de la tatal ei, de dincolo de moarte! A anuntat-o ca peste 16 zile de la decesul lui vor vorbi, iar ce s-a intamplat iti va da fiori pe sira spinarii.

- Cunoscuta si sub numele de ”mama tuturor boabelor”, quinoa a fost timp de secole hrana de baza a Incasilor. Astazi, quinoa este consumata in intreaga lume, preferata mai ales pentru substantele nutritive pe care le contine. Pentru ca este foarte sanatoasa, iata de ce este bine sa mananci quinoa macar…

- In ultima perioada de timp, Sala de Sport „Stelian Manolescu” din Valenii de Munte a trecut printr-o serie de lucrari de renovare, reabilitare si dotare, astfel incat incinta sa poata oferi cele mai bune conditii. Vorbim despre o sala care, pe parcursul fiecarui an, gazduieste meciuri amicale sau oficiale,…

- Speedflying-ul este un nou sport pe care turistii din Poiana Brasov se aventureaza sa-l practice pe partiile de schi, unde este interzis. Salvamontistii si politistii locali fac apel la cei care practica acest sport sa inceteze sa puna viata schiorilor in pericol.

- O cunoscuta deputata joaca tare. Vrea sa-l distruga pe celebrul fost procuror DNA, Mircea Negulescu, zis și Portocala. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Andreea Cosma a anunțat ca a epus plangere penala impotriva lui Portocala. Aceasta a fost inregistrata chiar la procurorul…

- Aproximativ 200 de craioveni, copii si adulti, au raspuns astazi invitatiei celor de la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Dolj de a petrece Ziua Unirii prin miscare. Mai exact, a fost vorba despre un concurs de alergare, prin ...

- Rodrigo Alves, alias Ken Doll, a fost prezent recent intr-o emisiune tv unde a explicat de ce a recurs la o operatie de scoatere coaste. Potrivit acestuia, aceasta operatie a fost necesara pentru a reusi sa isi duca mai departe planul sau pentru un look perfect.

- Marele Danez, mai exact cainii germani, sunt o rasa din categoria cainilor de paza, caini care nu suporta instrainarea. Mai mult de atat, aceasta rasa poate ajunge pana la 1 metru inaltime. Asa cum mentionam anterior, acesti caini nu pot sta separati de stapan, iar Triton din Arizona este exemplul viu…

- 24 ianuarie // Mica Unire. Unirea Principatelor (Mica Unire) a avut loc la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate – la 5 ianuarie 1859 în Moldova si la 24 ianuarie 1859 în Tara Româneasca.

- Banca Nationala a Romaniei BNR a anuntat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, in crestere 1 ban, respectiv cu 0,21 fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungand astfel la cea mai slaba valoare din istorie, pentru a doua oara de la inceputul saptamanii, informeaza Agerpres.ro. In ceea…

- Deea Maxer s-a pus pe slabit, dupa ce a luat cateva kilograme in plus in timpul sarbatorilor de iarna. Astfel, la inceput de 2018, ea si-a stabilit multe obiective, atat pe plan personal, cat si profesional. Iar acela de a avea o talie de viespre se numara printre ele. Sotia lui Dinu Maxer a dezvaluit…

- Creatoarea de moda Christa de Carouge, una dintre cele mai renumite din Elveția, a murit la vârsta de 81 de ani. Aceasta suferea de o boala destul de grava, au anunțat miercuri niște persoane aproapiate. Christa de Carouge s-a nascut în Basel și a devenit pasionata de lumea…

- Din viitorul Cabinet Dancila vor lipsi o parte dintre miniștrii care au activat in mandatul lui Mihai Tudose. Potrivit Romania TV, intre cei care isi vor parasi posturile se numara Marcel Ciolacu - vicepremier fara portofoliu, Ionut Misa - ministrul de Finanțe, Marius Nica - ministru delegat pe Fonduri…

- Dinamo a ajuns in aceasta seara in Cipru, acolo unde va efectua singurul cantonament din aceasta iarna. Ionel Danciulescu, directorul sportiv al "cainilor" s-a afișat la hotelul unde dinamoviștii sunt cazați cu un accesoriu de lux. Este vorba de un ceas Zenith Defy Chronograph, obiect in ediție limitata…

- Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii ’60-’70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate și a facut furori la Paris, unde a impresionat cu piese precum „Ploaia și noi” sau „Țarancuța”. In acea ...

- Buzaul va avea o sala de sport destinata persoanelor cu dizabilitati. Capacitatea acesteia, dar si felul in care va fi utilata o face singura din tara la o asemenea dimensiune. Joi, in cadrul sedintei de consiliu judetean extraordinara, presedintele Petre Emanoil Neagu a multumit consilierilor pentru…

- Dezvaluire Mariei Ghiorghiu ii va linisti pe oameni! Cunoscuta clarvazatoare sustine ca seismul din aceata dimineata a fost cel mare pe care ea il anunta. Acesta s-a produs in Marea Caraibilor si a avut o magnitudine de 7,6 grade pe scara Richter.

- Compania Naționala de Investiții a solicitat unele modificari ale documentației tehnice transmise de administrația locala din Turda, in vederea construirii salii de sport competiționala la nivel internațional, care ar urma sa se realizeze la Turda. Consilierii turdeni vor trebui sa aprobe aceste modificari…

- Cantareata americana Mary J. Blige, una dintre cele mai de succes artiste de rhythm and blues din istorie, va primi saptamana viitoare o stea pe Walk of Fame de la Hollywood, au anuntat joi organizatorii, citati de DPA. Cunoscuta si drept regina hip-hop si soul, Blige a capatat notorietate…

- Lacat pe o cunoscuta fabrica din vestul tarii. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizati. Informatia este confirmata atat de cultivatori, cat si de surse din interiorul companiei. Decizia de inchidere a Fabricii de Zahar „Diamant” din Oradea, care are acum 214 angajati, va fi anuntata salariatilor…

- Corona Wolves a pierdut finala Cupei Romaniei la hochei pe gheața, scor 1-5, in fața marii rivale SC Miercurea Ciuc. Meciul a avut loc sambata, 23 decembrie. Unicul gol al formației antrenate de Martin Lacroix a fost reușit de Olander, in minutul 29. In grupele competiției care s-a desfașurat la…

- Cunoscuta actrita americana Eva Longoria este însarcinata în patru luni cu primul sau copil, potrivit revistei 'Us Weekly', care citeaza un reprezentant al artistei de origine mexicana, relateaza miercuri EFE.

- Alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Valoarea ofertei CEFC - Penta este de aproximativ doua miliarde de dolari, dar pretul final inca nu a fost stabilit, desi tranzactia este aproape de finalizare, sustin sursele. …