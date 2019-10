Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea a decis, in urma cu ceva timp, sa iși schimbe stilul de viața. Acum, vedeta Antenei 1 poate fi regasita nu numai la Opera Naționala, ci și la sala de sport. Mandra de noua sa infațișare, artista se expune chiar și cu abdomenul la vedere. Ozana Barabancea, in sala de sport, cu abdomenul…

- Si-a expus fata plina de cicatrici si cusaturi la plaja. Este vorba de modelul Katie Price, care a reusit sa-i ingrozeasca pe cei prezenti cu modul in care arata imediat dupa a saptesprezecea operatie estetica.

- Schimbarea de look a Adelei Popescu a starnit o mulțime de comentarii pe internet. Vedeta a revenit la culoarea blond deschis, de pe vremea cand facea furori in telenovelele de pe Acasa TV. Cred ca Radu se indragostește in fiecare zi de tine , a spus o admiratoare.

- Mihaela Radulescu și iubitul ei austriac s-au intalnit cu unul dintre cele mai mare staruri de la Hollywood, John Travolta. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu și iubitul ei, sportivul austriac Felix Baumgartner, s-au intalnit de curand, la un eveniment, cu renumitul actor american John Travolta.…

- A suferit și a tras mult, dar Ozana Barabancea a avut grija ca toate eforturile ei pentru silueta perfecta sa nu fie in zadar. Vedeta a intors toate privirile la plaja, acolo unde a pus pe ea costume de baie ce i-au pus in valoare silueta.