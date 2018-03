Stiri pe aceeasi tema

- Ignoranța unor medici, care l-au tratat superficial pe Ryder Grace ar putea sa-l coste pe micuț propria viața. Mama lui a povestit in cadrul unui interviu emoționant ca doctorii care s-au ocupat de el i-au spus de fiecare data ca acesta „are doar un virus, sa-l ia acasa și sa ii dea un calmant” pentru…

- Ionela Prodan este internata in stare grava, la Spitalul Elias din Capitala. Mama Anamariei Prodan are probleme la pancreas și la ficat. Starea de sanatate a interpretei de muzica populara s-a deteriorat grav, miercuri (21 martie). Medicii i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este…

- La scurt timp dupa ce au fost externate, Nicoleta a postat cateva imagini pe retelele de socializare, scrie spynews.ro. Tanara a dezvaluit si ce nume a primit fiica ei: Nicole Giulia. Micuta a fost asteptata acasa cu un cadru de poveste. Citeste si Nutu Camataru isi rasfata nevasta din spatele…

- Medicii ATI de la Spitalul Universitar nu vor sa mai intre in sala de operatii, potrivit ministrului sanatații, Sorina Pintea. Aceasta a declarat in cadrul emisiunii de la B1 TV, ca a primit acest informații. “Am primit niste informatii referitoare la medicii de pe Sectia Anestezie Terapie Intensiva…

- O tanara in varsta de 18 ani lucra cu norma intreaga intr-un restaurant din La Marque, Texas, pentru a strange bani ca sa-si continue studiile. Un act de bunatate facut de chelnerița a fost imortalizat de un alt client. Gestul a devenit rapid viral pe internet. Evoni William avea parte de o dimineața…

- Odata cu venirea primaverii, pe tarabele din piete incep sa-si faca aparitia delicioasele ridichi rosii de luna, care dau savoare salatelor proaspete si sunt ideale pentru gustarici sanatoase sau pentru platouri cu aperitive.

- La Chișinau au fost înregistrate peste 110 cazuri noi de gripa. Peste 110 cazuri noi de gripa au fost înregistrate în capitala pe parcursul ultimei saptamâni. Anunțul a fost facut astazi de șeful adjunct al Directiei generale asistenta sociala a municipiului…

- Cu totii stim ca urzicile sunt extrem de sanatoase si ca ele contin multe vitamine (A, B2, C, K), un numar mare de amnioacizi, saruri minerale (calciu, magneziu, fier, siliciu, etc), substante proteice, acid pantoteic, acid folic, amine, cetone, etc.

- Este tanar și i-ar placea sa lucreze, așa cum i-ar fi placut sa aiba prieteni cu care sa se joace cand era mic. Dar nu a avut parte de aceste bucurii, marunte pentru unii, esențiale pentru Codrin. Pentru ca el s-a nascut cu o boala rara, acondroplazia. O boala congenitala caracterizata prin oprirea…

- Copiii de la Centrul de zi „Sfantul Serafim de Sarov” din Razboieni au primit zilele trecute vizita copiilor de la Centrul de Zi „Sfanta Filofteia” din Silivaș. Sub genericul „Prietenii din vecini”, cei 50 de copii benificiari ai celor doua centre de zi s-au prezentat unii altora, au servit impreuna…

- Doua ambulanțe sociale ale Complexului Multifuncțional Caraiman asigura, pe raza Sectorului 1, servicii medicale persoanelor fara adapost. Medicii de pe ambulanțele sociale le ofera oamenilor fara adapost urmatoarele servicii medicale: masurarea temperaturii, a pulsului, a tensiunii, testarea glicemiei…

- Si-au abuzat cu cruzime bebelusul de 41 de zile. Jody si Antony Smith au primit o sentinta de 10 ani de inchisoare dupa ce si-au abuzat cu cruzime copilul! Tony Smith Juniora fost maltratat de parintii sai. Micutul s-a imbolnavit de septicemie si o serie de alte infectii in urma abuzurilor. In anul…

- Actorul Constantin Dita alias Giani din "Las Fierbinti" a recunoscut ca este extrem de palid, insa sustine ca starea lui de sanatate s-a imbunatatit si ca se afla pe drumul cel bun, scrie wowbiz.ro. Ultimele sale aparitii televizate il arata, intr-adevar, mult mai tras la fata si palid, lucru care…

- Fetita a murit dupa aproape doua luni de la evaluarea facuta de pediatrii timisoreni in vederea unui transplant de celule stem. Medicii au confirmat atunci observatiile doctorilor ieseni potrivit carora starea minorei era critica.

- Gripa a cauzat inca un deces Înca o persoana a murit din cauza gripei, bilantul deceselor din acest sezon ajungând, astfel la 30, anunta Centrul de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultima victima este o femeie de 88 de ani, din Bucuresti, care avea si alte boli…

- Uniți pentru Eric. Un copil de numai 4 ani se lupta cu o boala necruțatoare La doar 4 ani, Eric Fulop a schimbat mingea de fotbal și jucariile cu perfuziile și citostaticele. Zambetul și voioșia i-au disparut de pe chip la inceputul anului, iar, de curand, medicii i-au pus un diagnostic cumplit: limfohistocitoza…

- O femeie a aflat ca are cancer dupa ce cainele ei a fost diagnosticat cu aceeași boala grava. Sara Page, in varsta de 54 de ani, care a supraviețuit unui cancer la san, a fost diagnosticata cu boala nemiloasa, la scurt timp dupa ce a aflat ca Freyja, cainele ei, avea cancer la san in faza terminala.…

- A mers cu baietelul la stomatolog si l-a luat de acolo fara viața! Povestea lui este infioratoare. Ce i-au facut medicii: Un baietel in varsta de doar 2 ani, a murit subit in urma unei vizite la cabinetul stomatologic. Parintii nu inteleg cum a fost posibil ca cel mic sa moara, mai ales ca il stiau…

- Zion Gastelum, in varsta de numai doi ani, a murit subit in urma unei vizite la cabinetul stomatologic. Parinții nu ințeleg cum a fost posibil ca cel mic sa moara, mai ales ca il știau perfect sanatos. In luna decembrie, Zion Gastelum a fost dus la stomatolog de catre mama lui pentru…

- Drama fara margini pentru parinții unui bebeluș din Sibiu care a murit, la 13 zile la naștere. Pruncul mult așteptat, Marcus Alexander, a adus bucurie in familia sa, insa starea copilașului nascut sanatos s-a degradat. La doua zile de la externarea din maternitate, mama s-a intors cu baiețelul la spital.…

- In Romania, peste 30.000 de copii si tineri sufera de un tip de distrofie musculara, un caz din zece fiind o forma grava, care blocheaza activitatea muschilor pana la insuficienta cardiaca. In timp ce statul nu face nimic, parintii acestor ...

- Rezultatul SML Gorj: Moartea copilului de patru ani a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acuta, consecința a unei meningo-encefalita acuta. Sreyultatele de aici, se vor trimite la Institutul Cantacuzino din București, pentru a confirma diagnosticul exact Un baiețel de patru ani,…

- Medicii din judetul Gorj sunt in alerta, dupa ce un copil de patru ani a decedat. Micutul este suspectat de meningita si se afla internat intr-un spital din Motru, care acum este in carantina. Specialistii se tem pentru viata a altor doi copii care au intrat in contact cu minorul mort, suspect de infectie…

- Fostul tenismen si bruneta sunt din nou la cutite, iar asta i-a declansat lui Brigitte o boala cronica. Ea da vina pe sotul ei pentru ca s-a imbolnavit si sustine ca nu mai are pe nimeni pe lume, in afara de copii. Brigitte Nastase a ajuns din nou pe mana medicilor. Bruneta se confrunta cu probleme…

- Un copil de 9 ani, aflat in coma, a fost externat. Medicii au fost nevoiți sa le ceara parinților spitalizarea, deși baiatul era in stare foarte grava. Tatal e hotarat sa-și caute dreptatea in justiție. Copilul continua sa fie ingrijit acasa și nu in spital. UPDATE 11:17. Ancheta la spitalul din Oradea,…

- Creierul uman reprezinta doar 2% din greutatea totala a corpului unui om. Un creier conține peste 86 de bilioane de celule nervoase, știm multe despre creier, dar necunoscutele s-ar putea sa fie mult mai multe. Susannah Cahalan avea 24 de ani cand a fost internata intr-un spital de boli nervoase, credea…

- Oxigenoterapia hiperbara este o metoda de tratament ce consta in plasarea pacientului intr-o incinta rezistenta la presiune, care contine oxigen pur sau aer imbogatit in oxigen, la o presiune superioara celei atmosferice. In Romania, aceasta metoda de tratament este prezenta de circa 8 ani.

- In ultimul timp, Ionela Prodan le da emotii puternice apropiatilor din cauza problemelor de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata, iar fiica ei, Anamaria Prodan, a spus ca a fost vorba despre cateva afectiuni ale inimii. In realitate, se pare…

- Descoperirea macabra a fost facuta in localitatea Murighiol de unul dintre copiii celor doi. Baiatul era plecat la o petrecere cu alta ruda. Cand s-a intors si-a gasit ambii parinti fara suflare in casa. "Am fost pana in centru si cand am venit inapoi i-am gasit pe parintii mei. (...) Au facut…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Parintii si elevii vor ca anul scolar sa inceapa pe 17 septembrie Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa înceapa pe 17 septembrie, si nu cu o saptamâna mai devreme, indica rezultatele sondajului realizat de Ministerul Educatiei. Mai mult de 70% dintre cei chestionati…

- Claudia Ghitulescu a fost daramata atunci cand medicii i-au spus ca nu o sa poata deveni mama. Destinul se pare ca e mai presus de verdictul doctorilor, iar artista isi va putea vedea visul devenit realitate, caci ar urma sa aiba chiar doi copii: fata si baiat.

- Oxigenoterapia hiperbara sau HBOT, este o metoda de tratament ce consta in plasarea pacientului intr-o incinta presurizata , numita camera hiperbara, unde prin intermediul unei maști de oxigen , inspira oxigen pur sau aer imbogațit in oxigen, de concentrație mai mare de 90%. Pentru comparație, aerul…

- Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a transmis, marti, un comunicat de presa, prin care arata ca, in urma anchetei demarate in urma mortii unei femei de 39 de ani, unitatea medicala nu este responsabila de decizia luata de femeie si de mama acesteia, de a pleca la un alt spital.…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Medicii veterinari din Timis sunt instruiti sa verifice in perioada urmatoare toate locurile din judet unde sunt crescuti porci. Ei se confrunta cu reaparitia unei boli care duce in procent de 100% la decesul animalelor. Mai mult, pesta porcina africana este extrem de contagioasa. Virusul bolii poate…

- Dupa „Balena Albastra”, un nou „joc virtual” pune in pericol viețile a mii de adolescenți. Tinerii se provoaca intre ei sa inghita capsule de detergent și apoi posteaza dovezile pe rețelele de socializare. De asemenea, pe Internet circula și fotografii in care capsulele de detergent decoreaza o pizza…

- Pesta porcina africana a reaparut pe raza judetului Satu Mare. Pesta porcina africana este o boala virala, cu evolutie rapida si mortalitate de 100%. Aceasta boala afecteaza speciile domestice si salbatice de porcine, avand o perioada de incubatie de 3-15 zile in mod obisnuit sau de 3-4 zile…

- Mai multi copii de grupa mica de la Gradinita cu Program normal din Bucsani, judetul Dambovita, sunt suspectati de tuberculoza, dupa ce la sfarsitul anului trecut educatoarea lor a fost diagnosticata cu aceasta boala si internata intr-un sanatoriu de boli pulmonare.

- Era atee și nu era intr-o relație prea buna cu Dumnezeu, dar cu toate acestea rusoaica Claudia Vasilievna s-a intors din lumea cealalta, povesteștea ea, potrivit antena3.ro, dupa o intalnire cu divinitatea

- Un teribil a avut loc, azi noapte, pe DN28, la iesire din localitatea Baltati, judetul iasi, catre Targu Frumos.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, aseara, in jurul orelor 21.30, ca din cauza unei coliziuni frontale intre doua autoturisme, circulatia rutiera pe DN28…

- Mai multi angajati de la Institutul Mamei si Copilului din Chișinau au fost suspendati din functie, dupa ce o tânara de 19 ani s-a plâns ca a nascut de una singura în toaleta spitalului. Pacienta a facut un avort medicamentos la indicatia medicilor care au spus ca fatul are…

- Medicii de urgenta din orasul Cornesti, raionul Ungheni, s-au mutat in casa noua. Dupa ce zeci de ani, specialistii au activat intr-o cladire fara apeduct, canalizare si incalzire, acum angajatii in sfarsit vor putea munci intr-un edificiu renovat la standarde

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a reusit sa convinga toti medicii de familie sa semneze actele aditionale la contractele pe 2017. Noile contracte pentru anul 2018 ar trebui semnate in luna martie, astfel ca atunci ar putea avea loc alte proteste.

- Un copil de doar cinci luni a fost operat dupa ce medicii au depistat ca micutul îl purta în burta pe fratele geaman. Parintii au ajuns cu bebelusul la Institutul Mamei si a Copilului din Capitala, deoarece doctorii aveau suspiciuni ca micutul are o tumoare în abdomen scrie publika.md…

- Avocatul Bogdan Barbuceanu le cere parintilor lui Ionut Anghel suma de 120.000 de euro, pentru perioada in care i-a reprezentat in instanta. "In baza acelui contract eu am asistat intreaga familiesi pe bunic. I-am asistat pe tot parcursul urmaririi penale. Suma care trebuia obtinuta este mult mai…

- Premiere remarcabile la Centrul de Terapii Genice si Celulare in tratamentul cancerului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența ,,Pius Brinzeu” Timișoara. Inainte de finele anului, medicii de aici fac bilanțul și ies pe plus. Pentru prima data in lume, specialiștii timișoreni au descoperit…

- Zeci de femei din Romania au devenit mame chiar de Craciun. Parintii si medicii sunt convinsi ca toti copiii care au venit pe lume in sfanta zi a Nasterii Domnului vor avea noroc in viata. "Cand m-au apucat contractiile pe 24, chiar ziceam: sper sa nu nasc astazi, s-o nasc intr-o zi speciala, adica…