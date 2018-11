Oxford Dictionaries: Cuvntul anului 2018 este toxic

Stiri pe aceeasi tema

- Cuvantul anului 2018 este "toxic", anunta Oxford Dictionaries, compania britanica aratand ca, in ultimele 11 luni, cautarile pentru respectivul termen au crescut cu 45%, noteaza The Independent.

- Dictionarul infiintat de Universitatea Oxford a declarat adjectivul "toxic" (engl: "toxic"), "cuvantul anului".Conform datelor statistice, cele mai multe accesari (cu 45% mai mare in acest an) pe pagina on-line a dictionarului o are anume acest adjectiv.

- Decizia celor de la Red Bull Racing de a semna un parteneriat pentru motoare cu Honda incepand din sezonul 2019 a fost una surprinzatoare, cu atat mai mult cu cat constructorul japonez nu a obținut niciun podium de la revenirea in competiție in 2015. Se anticipeaza ca presiunea celor de la Red Bull…

- In cadrul programului cultural “Interferente”, a aparut sub egida Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare si in coordonarea dr. Teodor Ardelean, cartea semnata de Inocențiu Ardelean, “Ioan Ardeleanu Senior. Onoare și demnitate”. Cuvantul inainte al volumului aparut cu sprijinul financiar al…

- Ministrul de Interne Matteo Salvini a declarat ca "magazinele unde se intampla necazuri sunt aproape toate conduse de cetațeni straini" Guvernul italian va lua in vizor magazinele "etnice" pentru a le restricționa orele de activitate, a declarat ministrul de interne italian, conform The Independent.

- Sute de noi studenți, invitați, parinți, cu toții au fost prezenți luni dimineața la ceremonia de deschidere a noului an la Universitatea de Vest Timișoara. Cuvantul de deschidere al ceremoniei din Aula Magna a aparținut IPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului. El a vorbit despre calitatea…

- Adunarea, de la ora locala 18.30 (19.30, ora Romaniei), are loc sub o puternica excorta a politiei, in urma unor grave incidente, duminica, in centrul acestui oras din Saxonia, in apropiere de frontiera cu Cehia, si in care extrema dreapta si neonazistii sunt foarte bine implantati. Cuvantul sau…

- Google poate face retroactiv legatura intre istoricul privat de cautare in browserul Chrome si informatiile privind conturile de Gmail si Youtube , arata un studiu realizat de profesorul Douglas Schmidt de la Universitatea Vanderbilt din Tennessee, citat de cotidianul The Independent. Google…