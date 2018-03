Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi lanseaza in dezbatere publica pachetul legislativ “Pactul pentru Carte”. Este vorba de cinci propuneri legiaslative care urmeaza sa fie depuse in Parlament și care prevad alocarea a 100 de euro, de profesor și 50 de euro, de elev, pentru achiziția de carți, TVA 0% pentru…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a anunțat ca propune Președinției, Guvernului și partidelor politice “Pactul pentru Carte” – un pachet legislativ care iși propune sa contribuie la dublarea piaței de carte din Romania, in condițiile in care ne aflam pe ultimul loc in Uniunea Europeana in acest domeniu:“La…

- El precizeaza ca Romania a participat cu doua proiecte: „Dezvoltarea durabila a Colinelor Transilvaniei – ultimul peisaj medieval din Europa” si „Reintroducerea bizonului european in Parcul Natural Vanatori Neamt”. „Ii felicit pe participantii romani, chiar daca nu se numara printre finalisti. Nu pot…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a sustinut miercuri, alaturi de premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, discursul inaugural al Targului de Carte de la Leipzig, la care Romania are statutul de tara invitat de onoare, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES. "Romaniei…

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Deputatul PSD Marius Budai, presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor, a declarat ca Parlamentul va modifica in acest an doua legi esentiale pentru accelerarea investitiilor publice, respectiv Legea achizitiilor publice si Legea parteneriatului public-privat. Cele…

- Conventia votata la Congresul PSD privind aderarea Romaniei la zona euro pana cel tarziu in 2024 este "o noua farsa politica a partidului condus de infractorul Liviu Dragnea", acuza Siegfried Muresan de la Bruxelles, facand o analiza rece a regreselor actualei guvernari. Europarlamentarul…

- Uniunea Europeana este aproape de indeplinirea obiectivului Europa 2020 privind o pondere de 20% a energiei obtinute din surse regenerabile in consumul final brut, cu un procent de 17%, arata datele prezentate luni de Oficiul european de Statistica (Eurostat).

- In timp ce alegerile din Italia arata, din nou, ca partidele eurosceptice sunt pe cai mari in vestul continentului, sondajele demonstreaza ca cetațenii Romaniei cred cu tarie in viitorul Uniunii Europene. Doi din trei romani (66%) sunt optimiști cu privire la viitorul UE, o statistica mult peste media…

- Peste 50% dintre romani au incredere Parlamentul European, spre deosebire de 21% care cred in Guvernul tarii, arata concluziile raportului national pentru Romania, ce face parte din studiul Eurobarometru standard 88. Doi din trei romani (66%) sunt optimisti in legatura cu viitorul Uniunii…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Keith Richards, chitaristul trupei The Rolling Stones, și-a cerut scuze pe Twitter pentru ca i-a sugertat colegului sau, Mick Jagger, sa-și faca vasectomie pentru a nu mai deveni din nou tata la varsta pe care o are, scrie The Guardian. „Mick e un nenorocit batran”, a declarat Richards pentru Wall Street…

- Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace macroeconomice, respectiv politica fiscal-bugetara a Guvernului si politica monetara a Bancii Nationale, a declarat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului. Șeful…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a deschis, prin cererea de revocare a procurorului șef al DNA , Laura Codruța Kovesi, un razboi nimicitor in interiorul sistemului de justiție din Romania. O conferința de presa halucinanta – in care au fost lansate de-a valma argumente juridice, evocari ale unor…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, critica voalat inițiativa unui grup de parlamentari de a plafona dobanzile la credite, oficialul afirmand la Parlament ca el este un ”adept al pieței libere” și ca nu ar fi bine ca statul sa intervina decat in momentele in care apar derapaje. ”Eu nu am fost prezent…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sprijinul și intervenția urgenta pentru reducerea perioadei nejustificat de lungi de inmatriculare a autovehiculelor comerciale in Romania, afectand activitatea transportatorilor…

- Ministerul Sanatații susține ca parinții a 20.000 de copii au refuzat vaccinarea impotriva rujeolei, iar acest lucru contribuie la evoluția epidemiei . Statisticile sunt de la inceputul acestui an si apar intr-un raspuns al Ministerului Sanatații la interpelarea deputatului Petru Movila. Potrivit documentului…

- ”Pedepsirea” sau ”umilirea” Londrei in cadrul Brexitului ar fi ”cel mai rau lucru care se poate intampla” si ar risca o consolidare a sentimentului antieuropean in Uniunea Europeana (UE), cu un an inainte de alegerile europene, a avertizat luni un purtator de cuvant al Guvernului francez, relateaza…

- Romania a cheltuit in anul 2017, 34,1 milioane de euro din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) finantat de Uniunea Europeana, program cu o valoare totala de 8,25 miliarde de euro. Procentul sumei cheltuite prin acest program de județele țarii și municipiul București este de-a dreptul șocant,…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci ii ofera o mana de ajutor Ministrului muncii, doamnei Olguța Vasilescu, furnizandu-i cifre precise despre ”hoția” patronilor din Romania și ii demonstreaza, cu datele Guvernului și ale Curții de Conturi a Romaniei, cat de ”cinstit” este statul roman: „Doamna ministru Olguța…

- Peste o mie de persoane l-au condus, sambata, pe ultimul drum pe senatorul Verestoy Attila, care a fost inmormantat in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, printre acestia numarandu-se parlamentari ai UDMR, ai partidelor romanesti, precum si invitati din Ungaria.

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Cererea pentru autoturisme ecologice (electrice si hibride) pe piata auto romaneasca a urcat anul trecut la peste 2% din totalul comenzilor, fiind de doua ori mai mare comparativ cu anul anterior. 0 0 0 0 0 0

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- "In numele Consiliului European, as vrea sa va felicit pentru numirea in functia de prim-ministru", i-a scris Donald Tusk Vioricai Dancila. "Am incredere ca Romania va continua sa contribuie constructiv la o Uniune Europeana mai puternica si unita, precum si sa sustina o zona de vecinatate…

- Senatorul PNL Bihor, Gavrila Ghilea, impreuna cu deputatii Florica Chereches si Ioan Cupsa, au prezentat, vineri, intr-o conferinta de presa activitatea Guvernului PSD – ALDE din 2017. Cei trei parlamentari bihoreni au afirmat ca aceasta activitate a fost realizata de Comisiile de specialitate…

- ”Am diiscutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de ordin fiscal sau de ordin salarial. Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate, care la instalarea guvernului precedent a facut o serie de valuri. Nu am considerat oportuna…

- Deputatul PNL Ioan Balan este de parere ca actuala coalitie de guvernare PSD-ALDE nu este doar o frana in calea dezvoltarii Romaniei, ci trage in spate tara. Prin cele trei crize politice generate din interior, Romania s-a indepartat de Europa, iar numirea in fruntea Guvernului a unei persoane care…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Romania este in continuare pe ultimul loc in Uniunea Europeana la ponderea persoanelor care fac cumparaturi on-line in randul celor care intra pe internet, dar tara noastra si-a crescut procentajul de cumparatori on-line in ultimul an, potrivit datelor emise, miercuri, de Eurostat.

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice. In urma acesteia, Romania va interzice din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire, cu maner.

- "Eu am fost una dintre membrele delegatiei care a colaborat foarte mult cu doamna Dancila, prin natura faptului ca era coordonatoarea delegatiei - eu aveam patru comisii foarte importante - si ii multumesc pentru incredere si evident ca ne consultam reciproc. De trei ani si jumatate de cand am lucrez…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Academia Romana face un apel public la politicieni și avertizeaza asupra tendințelor iliberale care amenința și stabilitatea Romaniei. In lumina Centenarului, academicienii spun ca societatea nu trebuie sa se concentreze doar asupra trecutului, ci sa iși evalueze prezentul și sa analizeze proiectele…

- Prioritatile Clujului Cultural in 2018 Centrul Cultural Clujean iși propune in 2018 sa inceapa implementarea tuturor proiectelor din programul cultural și sa genereze venituri externe pentru proiect, din fonduri private și europene. Pâna la 15 martie 2018, echipa executiva va aduce…

- Abandonați, probabil, de vreo calauza care i-a adus pentru cateva mii de euro pana in Romania, un cuplu de irakieni și cei patru copii ai lor, dintre care un nou-nascut ce are doar doua luni, a vrut sa treaca ilegal frontiera romano-ungara. Adulți sunt solicitanți de azil in Romania, iar procedurile…

- Transferul contribuțiilor - de la 1 ianuarie, Split TVA de la 1 iulie Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. E vorba de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…

- Sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Nu putem tolera la nesfarsit situatia in care: inca avem multe scoli care nu corespund standardelor europene;mulți profesori…

- ''Educatia este un domeniu care a fost neglijat in ultimii 27 de ani in ceea ce priveste finantarea, iar acum 'decontam' cu totii nepasarea, amanarea sau nerespectarea unei legi. Asa am ajuns sa fim unici in Uniunea Europeana: suntem singura tara in care educatia se face si cu necalificati. Alocarea…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia autoritaților ca sistemul de invațamant va primi in anul 2018 un buget in valoare de 27 de miliarde de lei, fara a lua in calcul banii alocati pentru investitii, dar, si cu acestia, este foarte probabil ca in procentul din PIB alocat…