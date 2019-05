Ovidiu Sandor a donat 18.000 de euro pentru salvarea Bailor Herculane: ,,Fiul meu de 11 ani mi-a spus ca trebuie sa-i ajut pe acesti tineri"

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii arhitecți de la Asociația Locus, care iși propun sa salveze Baile Neptun, sunt pe drumul cel bun pentru indeplinirea obiectivului de a strange 100.000 de euro. Pana acum a fost adunata suma de 18.000 de euro. Arhitecții de la Asociația Locus, care deruleaza Herculane Project, au dezvoltat un…

- Tinerii arhitecți au nevoie de 100.000 de euro pentru a pune in siguranța cladirea Bailor Neptun din Herculane. Ținta pentru 1 mai, momentul in care un antreprenor a spus ca va dubla suma stransa pana atunci, a fost atinsa. „Am avut ca ținta 15.000 de Euro pana in data de 1 mai. Acum avem…

- Au strans 6.000 de euro, dar au nevoie de o suta de mii. Asociația Locus merge mai departe cu strangerea de fonduri pentru salvarea Bailor Neptun din Herculane. Cladirea a ajuns un pericol foarte mare pentru trecatori. Ați donat? Vreți sa donați? The post Mii de euro stranși pentru salvarea Bailor Neptun…

- Dupa mobilizarea uriașa pentru restaurarea Catedralei Notre-Dame din Paris, o echipa de studenți la arhitectura din Timișoara au lansat o campanie de strangere de fonduri pentru salvarea uneia dintre cele mai importante cladiri de patrimoniu din stațiunea Baile Herculane, din județul Caraș-Severin.…

- Cei de la Asociația LOCUS au dezvoltat un proiect tehnic pentru salvarea acestor bai, au cercetat in cel mai mic detaliu toate cele 62 de incaperi de tratament, au scanat fațada principala și accesul principal cu ajutorul a doua firme, au mapat degradari, avand un cumul de 265 de planșe de…

- In contextul aniversarii, la data de 25 martie a 197 de ani de traditie si continuitate a Politiei in slujba cetatenilor, zeci de oameni ai legii din IPJ Ialomita au dorit sa contribuie la salvarea de vieti omenesti printr-o actiune de donare de sange, desfasurata la Centrul Judetean de Transfuzii…

- Antreprenorul timisorean Ovidiu Sandor, fondatorul Mulberry Development, companie care dezvolta proiecte imobiliare, a fost desemnat marele castigator al competitiei EY Entrepreneur Of The Year- Romania 2018. Acesta va reprezinta Romania in finala EY...

- Bebelușul unui cuplu de vegetarieni a fost la un pas de moarte din cauza malnutriție dupa ce aceștia si-au infometat copilul de cinci luni. Julia French, in varsta de 20 de ani si Robert Buskey, de 31 de ani...