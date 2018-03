Ovidiu Raetchi (PNL) lanseaza in dezbatere publica Pactul pentru Carte: 8 masuri prin care isi propune dublarea consumului de carte in 2 ani

Stiri pe aceeasi tema

- INTERVIU EXCLUSIV / Romania poate sa devina in urmatorii ani unul dintre cei mai importanti producatori de gaze naturale din Uniunea Europeana. Pe langa proiectele tehnice de infrastructura si legile aflate in dezbatere in Parlament si care vor influenta piata de gaze naturale, guvernantii trebuie sa…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi propune Presedintiei, Guvernului si partidelor politice “Pactul pentru Carte” – un pachet legislativ care are drept scop dublarea piatei de carte din Romania, in conditiile in care ne aflam pe ultimul loc in Uniunea Europeana in acest domeniu.

- Un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea Declaratiei 600 a fost postat pentru dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice saptamana trecuta. Proiectul de act normativ aduce o serie de noutati in ceea ce priveste determinarea, declararea si plata impozitelor aferente…

- Mai puțin de un an este pana la preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. In 2019, timp de șase luni, Bucureștiul va avea posibilitatea sa aduca in atenție și sa dezvolte prin dialog cu statele membre, dar și cu instituțiile centrale europene, raspunsuri la diferite…

- Ministerul Justitiei (MJ) a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare de Guvern privind suplimentarea numarului de posturi din institutie in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului viitor. "In contextul demersurilor de pregatire,…

- Emil Boc a vorbit miercuri, in cadrul Intalnirilor Europene din Transilvania, eveniment organizat de Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, despre faptul ca suntem singura tara din Uniunea Europeana care traieste inca dupa o lege comunista. "Avem nevoie clar, mai mult ca niciodata, de finalizarea…

- Deputatul PSD Marius Budai, presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor, a declarat ca Parlamentul va modifica in acest an doua legi esentiale pentru accelerarea investitiilor publice, respectiv Legea achizitiilor publice si Legea parteneriatului public-privat. Cele…

- Conventia votata la Congresul PSD privind aderarea Romaniei la zona euro pana cel tarziu in 2024 este "o noua farsa politica a partidului condus de infractorul Liviu Dragnea", acuza Siegfried Muresan de la Bruxelles, facand o analiza rece a regreselor actualei guvernari. Europarlamentarul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Romania ar putea acorda in aceasta vara sprijin financiar pentru oamenii cu venituri mici din Republica Moldova, precizand ca subiectul va fi luat in discutie in cadrul coalitiei si a Guvernului. Totodata, el a subliniat, in cadrul…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci acuza actuala coaliție de guvernarea PSD-ALDE de faptul ca au compromis corectarea umilințelor la care i-au supus pe dascali prin Legea salarizarii. La Comisia pentru munca, cei din PSD mi-au spus ca nu le pasa daca dascalii abadoneaza școala și pleaca și ei din țara. Niciodata…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, a anuntat ca sustine organizarea unui referendum in urma caruia sa se stabileasca in mod clar daca Romania este o republica prezidentiala sau una parlamentara. Invitat la postul de televiziune Digi 24, Alexandru Baisanu a fost intrebat daca ...

- Printr-un comunicat de presa, plin de ironii, deputatul PNL Arges, Danuþ Bica, critica activitatea si rezultatele coalitiei de guvernare. Sagetile lui se indreapta in primul rand spre Liviu Dragnea care „conduce din umbra Guvernele coalit iei PSD-ALDE“, guverne care pretind ca au rezultate economice…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a declarat, vineri, ca Liviu Dragnea ”face stand-up comedy cand spune ca nu a intreprins nicio actiune impotriva justitiei”, afirmand ca din cauza liderului PSD Romania risca sa ramana cu MCV si dupa 2019.

- Premierul Viorica Dancila a prezentat in ședința de Guvern de joi noul mecanism prin care va funcționa Formularul 600, cel care vizeaza persoanele care au venituri din activitați independente. Premierul a explicat ca intreg Guvernul este mobilizat pentru a ține sub control situația, dat fiind…

- Mesajul PSD catre protestatari: ”Sa mearga la Cotroceni, acolo e decizia”, a spus liderul PSD, Liviu Dragnea, luni, la Parlament. Deputatul PSD Catalin Radulescu a precizat, insa, ca cei care au ieșit duminica in Piața Victoriei habar nu au de ce protesteaza sau sunt puși de sistem. Liviu Dragnea a…

- In ultimii ani, Romania a fost clasata printre primele state din Uniunea Europeana cu cele mai multe condamnari CEDO pentru incalcarea articolului 6 din Convenție. In ciuda acestui fapt, niciun magistrat nu a suferit sancțiuni financiare sau disciplinare pentru incalcarile grave ale drepturilor fundamentale,…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…

- „Deoarece noi consumam mai mult bunuri din import, creșterea economica de 7% s-a dus in buzunarele altora. Guvernul trebuie sa sprijine urgent producatorii de bunuri și servicii autohtoni, pentru ca banii cheltuiți de romani sa ramana in Romania!”, spune deputatul PNL Mara Mareș. Conform datelor INS,…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sprijinul și intervenția urgenta pentru reducerea perioadei nejustificat de lungi de inmatriculare a autovehiculelor comerciale in Romania, afectand activitatea transportatorilor…

- Europarlamentarul Daniel Buda, insotit de presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, si de presedintele PNL Baia Mare, Calin Bota, s-au intalnit luni, 12 februarie, cu mai multi antreprenori maramureseni din domeniul agriculturii, pentru a dezbate solutii punctuale care vizeaza impactul inovarii in sector,…

- Depașirea pe linie continua ar putea sa nu mai fie sancționata in Romania, in anumite conditii. In prezent, depasirea neregulementara este sanctionata cu suspendarea carnetului de conducere pentru 30 de zile si 9 puncte de amenda.Citeste si: Intalnire de GRAD ZERO, la Palatul Victoria: Premierul…

- Antreprenorii reuniti in Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) au prezentat joi, o serie de masur pe care le solicita Guvernului, pentru ca firmele private sa nu fie afectate. "AOAR nu cere taxe mai mici sau scutiri. Cerem stabilitate si predictibilitate fara de care nu putem sa ne dezvoltam"…

- ”Revolutia Fiscala” continua si este din ce in ce mai greu sa identificam beneficiile ei, atat din perspectiva veniturilor ce se doreau a fi colectate in plus la bugetul de stat in urma implementarii pachetului de masuri, dar si a incertitudinii, confuziei sporite si nesigurantei pe care au generat-o…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat miercuri in dezbatere publica proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania. Prin prezentul proiect de act normativ se are in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci ii ofera o mana de ajutor Ministrului muncii, doamnei Olguța Vasilescu, furnizandu-i cifre precise despre ”hoția” patronilor din Romania și ii demonstreaza, cu datele Guvernului și ale Curții de Conturi a Romaniei, cat de ”cinstit” este statul roman: „Doamna ministru Olguța…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, i-a trimis Vioricai Dancila o scrisoare in care o felicita pentru numirea in functia de premier si spune ca normele statului de drept si progresele ireversibile in combaterea coruptiei, in conformitate cu asteptarile mari ale societatii romanesti, raman…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil”, a mai spus premierul desemnat.…

- Liderul grupului PMP din Camera Deputatilor, Eugen Tomac, a criticat vineri decizia Birourilor permanente reunite privind timpul de audiere in comisiile parlamentare a ministrilor propusi in Cabinetul Dancila, sustinand ca astfel va fi un "simulacru de dezbatere". "Daca pe ministri propusi CEx-ul…

- Deputatul PNL Ioan Balan este de parere ca actuala coalitie de guvernare PSD-ALDE nu este doar o frana in calea dezvoltarii Romaniei, ci trage in spate tara. Prin cele trei crize politice generate din interior, Romania s-a indepartat de Europa, iar numirea in fruntea Guvernului a unei persoane care…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si-a exprimat, miercuri, la o dezbatere la Bruxelles, ingrijorarea asupra independentei sistemului judiciar din Romania, mentionand implicarea serviciilor in justitie si precizand ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul masuri punitive, daca lucrurile nu se rezolva.

- In data de 20 ianuarie a.c., incepand cu ora 11:30, in municipiul Sighetu Marmatiei, Uniunea Ucrainenilor din Romania – Organizatia Judeteana Maramures, organizeaza editia a XXV-a, a „Festivalului International de Colinde, Datini si Obiceiuri de Iarna la Ucraineni”, manifestare la care se preconizeaza…

- "Eu am fost una dintre membrele delegatiei care a colaborat foarte mult cu doamna Dancila, prin natura faptului ca era coordonatoarea delegatiei - eu aveam patru comisii foarte importante - si ii multumesc pentru incredere si evident ca ne consultam reciproc. De trei ani si jumatate de cand am lucrez…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, se implica in scandalul din PSD si lanseaza un atac dur la adresa Guvernului. "Datoria externa a Romaniei, direct proportionala cu luptele din PSD", scrie politicianul, pe Facebook. Deputatul ii acuza pe social-democrati ca au scapat fraiele guvernarii,…

- Transferul contribuțiilor - de la 1 ianuarie, Split TVA de la 1 iulie Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. E vorba de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat vineri ca, "in mod cert", urmeaza sa fie luate anumite "masuri de eficientizare", atat la nivelul Guvernului, cat si a tuturor celor care sunt pusi sa ia decizii. Intrebat la Romania TV daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Cabinetului sau,…

- Proiectul ordonantei de urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor se afla in dezbatere publica, anunta Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit textului proiectului de act normativ, modificarea si completarea legii…

- Angajatorii din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, care apeleaza la lucratorii casnici, lucratorii angajati marginal cu fractiune de norma sau lucratorii cu contracte de foarte scurta durata vor fi nevoiti sa respecte o serie de norme privind informarea acestora, potrivit unei propuneri de directiva…