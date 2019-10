Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul german Paul-Arne Wagner a câștigat procesul intentat Jandarmeriei Române dupa ce, anul trecut, la protestele din Piața Victoriei, a fost ridicat de jandarmi, dus la secție și amendat cu 500 de lei.

- Jurnalistul german retinut de Jandarmerie la protestele din Piata Victoriei a obtinut in instanta anularea sanctiunii primite. Paul Arne Wagner a anuntat decizia magistratilor, care este definitiva.

- Jurnalistul german retinut de Jandarmerie la protestele din Piata Victoriei a obtinut in instanta anularea sanctiunii primite. Paul Arne Wagner a anuntat decizia magistratilor, care este definitiva.

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, afirma ca abordarea Vioricai Dancila fața de implementarea tehnologiei 5G in Romania devine tot mai suspecta și mai ingrijoratoare, in condițiile in care guvernul PSD refuza in continuare deblocarea procedurilor 5G, in acord cu principiile…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul Ovidiu Raețchi, a afirmat ca PNL va transfera efective dinspre Jandarmerie catre Poliție, punctand ca in viziunea liberala asupra statului, Jandarmeria are funcția de asigurare și restabilire in situații de risc real pentru ordinea publica, in timp…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, cere jandarmilor sa invete din lectiile anului trecut si sa refuze executarea unor ordine ilegale, la un an de la protestul din 10 august:Vezi și: A fost gasit MORT in celula celebrul MILIARDAR arestat pentru trafic de minori:…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, l-a atacat dur pe ministrul de Interne, Mihai Fifor, in contextul in care in spațiul public a aparut informația ca Sebastian Cucoș va prelua conducerea Jandarmeriei Capitalei:“Reforma promisa de Fifor la Ministerul de Interne…

- Mai bine zis, Carmen Dan n ar fi trebuit sa ajunga niciodata intr o astfel de pozitie cheie in stat, este de parere deputatul USR de Constanta, Stelian Ion." A fost permanent partasa la nelegiuirile lui Dragnea, iar in mandatul ei, Jandarmeria a devenit garda pretoriana a aceluiasi infractor. Nu doar…