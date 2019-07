Primarul comunei Balanești, judetul Gorj, a stabilit ca banii destinati initial sarbatoririi zilelor comunei programate sa aiba loc in perioada 10-11 august sa fie directionati catre construirea unui centru medical.

„Nefiind bani suficienți la bugetul local, impreuna cu Consiliul Local, am hotarat ca, in acest an, sa nu mai facem Zilele Comunei, urmand ca aceasta ediție sa o facem din nou anul viitor. Ne-am gandit ca acești bani, aproximativ 70.000 de lei, care erau pentru Zilele Comunei sa ii investim pentru a face un cabinet medical", a declarat, miercuri, corespondentului Mediafax,…