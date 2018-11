Ovidiu Nicolescu: Propunerea de modificare a legii dialogului social creeaza dezechilibre majore intre sindicate si patronate

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele apte de munca beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social daca refuza un loc de munca sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala. Incepand cu data de 22 octombrie 2018 a intrat in vigoare…

- Refuzi un loc de munca sau sa iei parte la cursuri de pregatire, ramai fara banii prevazuți de ajutorul minim garantat. Astfel, persoanele apte de munca beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social daca refuza un loc de munca sau participarea…

- Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, a detaliat intr-o declaratie politica aspectele pozitive ale proiectului Legii pensiilor aflat inca in dezbatere publica. Stan a tinut sa precizeze din start ca acest proiect a fost edificat pe baza prevederilor Comisiei Naționale de Prognoza, avizat favorabil de…

- Nota de adoptare tacita pentru acest proiect, care avea ca termen de dezbatere si vot data de 27 septembrie, a fost citita in plen de presedintele de sedinta, senatorul PSD Claudiu Manda. Cele doua alineate, propuse spre abrogare, stipuleaza ca "membrii Consiliului de Administratie al Bancii…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, un proiect de lege care prevede ca persoanele cu functii de conducere in cadrul organizatiilor, federatiilor si confederatiilor sindicale sunt obligate sa isi depuna declaratii de avere si de interese, informeaza agerpres.ro. Propunerea legislativa…

- Comisia de sanatate a Senatului a acordat marti raport de respingere propunerii legislative pentru modificarea Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin care folosirea tigaretelor electronice este asimilata tigarilor obisnuite si

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca legea de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie respecta dispozitiile Legii fundamentale privitoare la revizuire, scrie...

- In sedinta de guvern de ieri Executivul a aprobat proiectul actului normativ de modificare a Legii 95 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in scopul punerii in acord a prevederilor acesteia cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 498 2018, referitoare la Dosarul Electronic de Sanatate DES , transmite…