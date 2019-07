Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Ioncu "Kempes" a ajuns la spital dupa ce i s-au dislocat umarul și cotul, a avut nasul spart si o mulțime de rani la fața. Chiar și casca i s-a spart, la impact. Dupa investigații, medicii i-au pus oasele la loc, l-au pansat și, dupa doua zile de spitalizare, i-au permis sa plece acasa.…

- Ovidiu Ioncu Kempes a scapat ca prin minune, din nou, dintr-un accident de motocicleta! Luni seara, șoferul unei mașini a intors, fara a se asigura, chiar in fața motorului condus de rocker, iar acesta n-a putut evita impactul, intrand violent in lateralul autoturismului. Din fericire, impactul nu i-a…

- Patru copii cu varste cuprinse intre unu si 13 ani au fost raniti, luni seara, si transportati la Spitalul Judetean Buzau dupa ce taxiul in care se aflau a fost lovit de un alt autoturism, la Buzau, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Judetene Buzau, o femeie de 53 de ani, aflata la volanul…

- Dosar penal pentru un tanar de 20 de ani, din Mureș: A condus motocicleta avand permisul suspendat și a provocat un accident La data de 3 iunie 2019, in jurul orei 15.45, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați de catre personalul medical din UPU Luduș, cu privire la faptul ca, in unitatea medicala…

- Un autobuz cu peste 50 de oameni a fost implicat intr-un accident rutier produs in statul mexican Veracruz, in apropiere de municipiul Maltrata. Primele date arata ca 21 de oameni au murit, iar alti 30 se afla la spital, fiind raniti.

- Un barbat de 55 de ani, din localitatea Glodeni, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut, vineri dimineata, controlul asupra autoturismului intr o curba usoara de pe un drum comunal, langa Pacureni, si a intrat in coliziune cu un autobuz cu 25 de pasageri la bord, ranind usor patru dintre…

- Accident tragic in Noaptea Invierii. Un barbat a decedat, dupa ce a fost lovit de o motocicleta.Potrivit politiei, tragedia a avut loc in satul Fagadau din raionul Falesti. Un tanar de 18 ani a lovit cu motocicleta un pieton. Drept urmare, acesta a ajuns la spital in stare grava.

- Trafic restrictionat pe DN2 E85, intre Ramnicu Sarat si Focsani din cauza unui accident rutier. Din primele date, se pare ca sunt 3 autoturisme implicate. In urma impactului, trei persoane au fost ranite.