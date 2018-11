Stiri pe aceeasi tema

- Disputat in Liga Natiunilor, meciul dintre Germania si Olanda, scor 2-2, a fost marcat de un moment sfasietor. La finalul intalnirii de la Gelsenkirchen, „centralul” Ovidiu Hategan a izbucnit in lacrimi. In pauza partidei, arbitrul roman aflase ca mama sa a murit.

- Victoria echipei Eintracht in fata lui Lazio, 4-1, in etapa a doua din grupele Europa League a fost una amara pentru jucatorul formatiei din Germania. Lucas Torro a aflat cu cateva clipe inaintea startului meciului ca fratele lui, de 27 de ani, a murit. Nu s-au aflat cauzele decesului.

- Un portar in varsta de doar 13 ani a decedat, sambata, in urma unei ciocniri cu un coechipier, intr-un meci de fotbal disputat in Olanda. Copilul, care și-a pierdut cunoștiința in urma ciocnirii cu un coleg, a murit la spital.