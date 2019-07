De ceva vreme primarul Bistriței, Ovidiu Crețu, este disparut, unii afirma ca ”a decedat„ din punct de vedere politic și al imaginii publice. Nu se va mai pune nici problema unui nou mandat, cum sugera el anterior in interviurile de la o televiziune locala, acum deja și-a luat gandul de la acest lucru. La ultimul eveniment major al PSD BN, alegerile pentru funcția de președinte, i s-a observat umbra discreta undeva prin fundul salii insa, cu toata trecerea in ”clandestinatate”, nu a scapat de vigilența unor confrați din presa locala, care l-au imortalizat in imagini de colecție, parcand autoturismul…