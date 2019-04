Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Ioan Doroftei, seful departamentului de Mecatronica si Robotica de la Politehnica ieseana, spune ca majoritatea robotilor aceia colorati si frumosi care apar pe la toate demonstatiile sau concursurile din Iasi nu sunt tocmai construiti de la zero, iar multi dintre cei care se bat cu pumnul…

- Un zambet stralucitor este o carte de vizita indiferent de contextul in care te afli, la birou, in oraș sau in vizita la prieteni. Acesta este și motivul pentru care zilnic trebuie sa iți asiguri o igiena dentara potrivita, care sa te țina pe tot parcursul zilei. Mai mult, un zambet frumos și o respirație…

- Mai multor ambulanțe care au derapat, ieri, de pe sosele au fost deblocate de catre angajatii IGSU.Potrivit reprezentantilor IGSU, cele mai importante intervenții ale pompierilor la tractarea ambulanțelor au avut loc in localitați din raioanele Falești, Anenii Noi, Ialoveni, dar

- Daca vrem sa slabim, dar nu avem taria sa refuzam o portie de mancare supercalorica, acum exista un truc. Trebuie sa mirosim mancarea doua minute, scrie digi24.ro.Nasul nostru are 400 de receptori olfactivi, care percep aproximativ un trilion de mirosuri diferite.

- Primaria Sectorului 4 a anuntat ca le va oferi proprietarilor masinilor avariate din cauza "ploii înghetate" si care nu au asigurare suportul necesar întocmirii dosarelor de despagubire, astfel încât cererile lor

- Deși adesea hulite pentru competiția generata in randul industriilor locale, pentru contribuțiile reduse datorita practicarii transferului de bunuri, pentru exportul profiturilor și chiar pentru impactul cultural și social, companiile multinaționale reprezinta o rampa de lansare perfecta pentru tinerii…

- Pentru ca ochii tai sa fie sanatoși, ai nevoie de vitamine și minerale, elemente nutritive esențiale hranirii ochiului. Organismul omului nu produce propriile vitamine și minerale și de aceea suntem nevoiți sa ni le procuram din mancare. O serie de ...

- De la ora 13.00, invitatul emisiunii Adevarul Live este Mugur Badarau. Impreuna cu acesta vom incerca sa aflam exact ce este coachingul si vom discuta pe larg despre legatura acestuia cu sportul de performanta.