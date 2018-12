Ovaţii pentru "Attila" la deschiderea stagiunii la Scala Celebra Scala din Milano si-a deschis vineri seara stagiunea 2018 - 2019 cu punerea in scena a unei variante grandioase a operei "Attila", de Giuseppe Verdi, primita cu ovatii de public, transmite sambata AFP. La incheierea spectacolului, artistii au fost aplaudati si ovationati timp de 13 minute, iar de la balcoanele si lojele salii a plouat cu petale de trandafiri. Aceasta seara, urmata de un dineu de gala, reprezinta unul dintre momentele cheie anuale, atat ale scenei lirice mondiale cat si ale vietii culturale italiene. Deschiderea noii stagiuni este mereu organizata la 7 decembrie, ziua Sfantului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

