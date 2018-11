Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei infrangeri consecutive in Liga 1 Betano, plecarea iminenta a lui Gigi Multescu si caderea pe locul al saselea agita teribil apele la Astra Giurgiu. In contextul in care Ioan Niculae (64 de ani) s-a enervat, din nou, si a trecut la masuri extreme, a aparut si prima...

- CFR a remizat pe teren propriu, 0-0, cu Dunarea Calarasi, in Liga 1 Betano, iar antrenorul nou promovatei, Dan Alexa, suspendat pentru partida din Cluj, e curtat de catre Astra Giurgiu, echipa ce a renuntat la serviicile lui Gigi Multescu.

- Condamnarea lui Ioan Niculae (64 de ani) la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare nu schimba cu mult dinamica de la Astra Giurgiu. Cel putin asa sustine Dani Coman, care a dezvaluit, duminica, mesajul pe care cel mai bogat patron din Liga 1 Betano l-a avut pentru fotbalistii...

- Omul de afaceri și patronul Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare într-un dosar de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. Decizia luata de magistrații Tribunalului București…

- FC Hermannstadt si Astra Giurgiu deschid sambata in Liga 1 Betano. Partida are loc de la ora 16 si poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, a dezvaluit ca si atunci cand era jucator, vestiarul ros-albastrilor era dominat de fumatori, dar niciunul nu exagera. Acum, finantatorul trupei lui Dica, Gigi Becali, l-a desfiintat pe Florinel Coman,...

- Iarna vine mult mai repede, anul acesta! Se anunța o iarna prematura! Anotimpul rece vine mult mai repede in acest an. Romanii se intreaba de ce se intampla astfel de schimbari, pentru ca vremea ne debusoleaza pe toți. Primele pronosticuri legate de iarna 2018-2019 au aparut, iar ele nu arata deloc…

- FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, l-a transferat pe Alexandru Stan, fostul capitan de la Astra Giurgiu, fundasul semnand un contract pe trei sezoane. El s-a alaturat sambata lotului lui Dica si a explicat cum s-a realizat mutarea, dar a dezvaluit si ce va trebui sa faca pentru noii...