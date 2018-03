Stiri pe aceeasi tema

- Tranformare radicala pentru Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, la un an de la moartea acesteia. Barbatul este tot numai un zambet și iși vede liniștit de viața sa. In data de 14 martie 2017, cantareața de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața . Interpreta Ileana Ciuculete a…

- Prin Body&Border, Codesign Research Studio (CoRS) din Stockholm pune la indoiala scopul și consecințele noilor frontiere europene. Cu ajutorul instrumentelor și metodelor arhitecturale, diferite tipuri de granițe sunt analizate și deconstruite. Detalii, forme, dimensiuni, proporții, componente…

- Nu exista metoda infailibila de a-i face pe șoferi sa nu mai parcheze aiurea. Amenzile, blocarea roților, ridicarea mașinii – toate au fost incercate de-a lungul vremii, insa unii șoferi au continuat sa parcheze neregulamentar. Așa se face ca in Romania ultimilor ani au aparut, dupa model strain, pagini…

- Masina in care se afla barbatul de 38 de ani, impreuna cu sotia lui de 35 de ani, a fost izbita in plin de trenul care mergea spre Galati, dupa ce soferul a depasit coloana de masini aflata la calea ferata, fara sa respecte semnalele luminoase. "Conducatorul auto nu a respectat indicatiile…

- Andreea Marin a facut o dezvaluire despre ea. Vedeta le-a spus fanilor sai ca a albit inca de pe vremea cand era adolescenta. Andreea Marin, care de curand a vorbit despre o noua sarcina , a inceput sa aiba fire albe de la varsta de 18 ani. Andreea Marin, care traiește o poveste de iubire cu Andrei…

- Zeci de conducatori auto au fost amendați intr-o singura zi, la Timișoara, pentru ca și-au parcat mașinile pe traseele speciale destinate bicicliștilor. Polițiștii locali continua vanatoarea de șoferi care blocheaza pistele de biciclete.

- Sambata și duminica (10 – 11 martie), politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera, au desfasurat o actiune pentru diminuarea riscului rutier prin verificarea respectarii regimului de viteza in deplasarea pe drumurile publice. Polițiștii…

- Ungaria: Discutii oficiale privind lina feroviara de mare viteza Budapesta-Cluj-Bucuresti Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a avut, marti, discutii cu ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului Exterior, Peter Szijjarto, cu privire la posibilitatea realizarii unei linii feroviare de mare…

- Maurer Residence Constanta este un proiect ambitios, care transpune in realitate elementele definitorii ale companiei Maurer Imobiliare: calitate, comunitate, implicare, transparenta si seriozitate. Echipa Maurer Residence Constanta vine cu oferte speciale pentru constantenii care isi doresc un apartament…

- MESAJE SMS DE 1 MARTIE. Venirea primaverii este un bun prilej de a le trimite celor dragi un mesaj, o felicitare sau o urare cat mai prietenoasa. Iata cateva sugestii care v-ar putea fi de folos de 1 MARTIE: MESAJE SMS DE 1 MARTIE. O primavara cu multa bucurie si liniste in suflet! Sa…

- Sony extinde gama de camere full-frame mirrorless prin lansarea noii α7 III (model ILCE-7M3). Inovația Sony în domeniul senzorilor de imagine a stat la baza camerei α7 III care încorporeaza noul senzor de imagine Exmor R CMOS de 24.2MPi, cu iluminare din spate, ce…

- O echipa de cercetatori chinezi a proiectat un avion ultrarapid care va parcurge distanta intre Beijing si New York in doua ore. Aparatul, care va zbura cu o viteza de peste 6.000 de km/h, va putea transporta zeci de persoane si tone de incarcatura.

- Ianculescu s-a clasat pe pozitia 31, cu timpul 40.70. Medalia de aur a fost castigata de japoneza Nao Kodaira, cu timpul 36.94, un record olimpic. Pe locul doi s-a clasat sud-coreeana Lee Sang-Hwa (37.33), iar medalia de bronz i-a revenit sportivei din Cehia Karolina Erbanova (37.34).

- Masina trimisa de miliardarul Elon Musk nu va ajunge niciodata pe Planeta Rosie. Exista sansa, mica, ce-i drept, ca autoturismul electric sa loveasca Pamantul, Soarele ori sa ajunga pe Venus.

- Mai multi membri ai USR Iasi au tinut vineri o sedinta in aer liber, chiar in fata primariei, nemultumiti ca municipalitatea refuza sa le acorde un sediu in care sa-si desfasoare activitatea Sedinta a avut loc in zona pietonala, char in fata Primariei Iasi, unde membrii USR au adus scaune si o masa,…

- Berbec Intalnirile cu prietenii și rudele continua in primele doua zile ale saptamanii, dupa care Soarele in Pești devine neutru pentru voi. Asta nu inseamna ca nu ofera oportunitați și deschideri. Este foarte important ca Marte va susține, in așa fel incat o sa recunoașteți la un moment dat…

- UDMR nu cedeaza in problema autonomiei Ținutului Secuiesc, iar in Parlament a fost depus un nou proiect legislativ in acest sens. Deputatul UDMR, Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy, a initiat un proiect legislativ prin care propune autonomia Tinutul Secuiesc, motivand ca locuitorii sacaunelor secuiesti isi…

- Conform studiului unui grup de astronomi de la Queen's University Belfast, condus de Wes Fraser, miscarea asteroidului in forma de tigara a fost influentata de coliziunea cu un alt obiect. Aceeasi echipa sustine ca isi va continua miscarile haotice pentru inca un miliard de ani, desigur, daca nu se…

- Olandezii sunt de neatins in patinajul viteza, unde pentru moment au castigat toate titlurile, Kjeld Nuis si Patrick Roest reusind chiar o dubla marti la 1.500 m, la Jocurile Olimpice de la PyeongChang. Patinatorii olandezi au castigat toate cele patru medalii de aur puse in joc pana in prezent, iar…

- O fotografie a unui personaj istoric pe care a descoperit-o intamplator pe net i-a produs un adevarat soc. Este vorba despre o baimareanca, mama unui baiat de 15 ani. Femeia a gasit fotografia unui tablou care il infatiseaza pe Imparatul Franz Joseph, la varsta de 21 de ani. Socul a fost dat de asemanarea…

- Acum cateva zile, in seara zilei de 6 februarie, in SUA, racheta companiei SpaceX, Falcon Heavy, a transportat in spațiu un exemplar al electromobilului Tesla Roadster care i-a aparținut lui Elon Musk. Mașina a avut rolul unei greutați suplimentare necesare la decolare.

- Bolidul Tesla Roadster si manechinul "Starman", aflat la volan, ce au fost trimisi in spatiu printr-o lansare reusita a noii rachete Falcon Heavy, construita de compania lui Elon Musk, SpaceX, nu se indreapta spre Centura de asteroizi, asa cum s-a anuntat dupa lansare, ci va trece pe langa planeta Marte,…

- Salariul mediu net a urcat anul trecut cu 11,7%, in timp ce in administratia publica, salariile nete au urcat cu viteza dubla, cresterea fiind de peste 24%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, citate de Hotnews.ro. Astfel, cresterea medie in toate sectoarele economiei…

- Noul ambulatoriu de la Institutul Regional de Oncologie din Iași va funcționa intr-un spatiu al fostului Spital de Urgențe Sfantul Ioan. Activitatea medicilor va incepe de saptamana viitoare spune managerul IRO Iași, economistul Mirela Grosu. Imobilul a fost preluat printr-o hotarare a Consiliului…

- Recent, agentia spatiala japoneza JAXA a lansat in spatiu cea mai mica racheta care are menirea de a plasa pe orbita un satelit. Lansarea hardware-ului de dimensiuni cat mai mic reprezinta o alternativa la abordarea companiei SpaceX, care...

- Romania are nevoie de o legislatie care sa creasca viteza in administrarea deseurilor in toata tara si astfel sa ne transformam dintr-o societate a risipei intr-una a reciclarii, sustine ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pe fondul lansarii in dezbatere publica a proiectului de Ordonanta pentru…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu va renunta la adresa din Pipera unde vrea sa construiasa Spitalul Municipal – teren al carui transfer la PMB a fost respins de CGMB.

- China pare sa fie prima tara din lume care a instalat cu succes un „railgun” pe o nava de razboi. Arma apare in imagini ajunse pe internet, la bordul unui model Type 072III, nava folosita pentru operatiuni de debarcare. Nava, numita Haiyang Shan (#936), nu pare sa fie dotata cu alte arme si are la…

- NEWS ALERT Accident in centrul Clujului. O masina a intrat intr-un autobuz FOTO Un autobuz CTP si o masina au fost implicate, in urma cu putin timp, intr-un accident de strada Memorandumului din centrul Clujului. Conform unor martori, soferul masinii a încercat sa evite un alt autovehicul…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta s au pronuntat, ieri, in dosarul in care procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Turcia, student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din…

- Viteza și neexperiența la volan au dus la un accident grav ce a avut loc în urma cu puțin timp la intrare în localitatea constanțeana Viișoara, dinspre Cobadin. Doua mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului violent o mașina cu numere de Bulgaria s-a rasturnat. Înauntru…

- Aproape 1400 de moldoveni au obtinut acte romanesti dupa ce au primit viza de resedinta in locuinta unui barbat din Galati. La adresa respectiva este de fapt... o casa cu doua camere. Cetateanul roman a fost retinut si este anchetat pentru fals in declaratii.

- Berbec Intre 20 și 22 ianuarie dimineața, efort de a se calma, de ase distanța de provocarile curente, de a uita sau de a se cufunda in somn pentru a-și recupera forțele risipite in ultima vreme. In zorii zilei de 20 ianuarie, Soarele va intra in zodia Varsatorului și va incepe sa le influențeze relațiile…

- Un tanar, in varsta de 25 de ani, a incercat sa scape de polițiștii de frontiera pentru a nu fi surprins cu țigari de contrabanda asupra lui. Dupa o urmarire in viteza, tanarul și-a izbit BMW-ul de un parapet și a fost astfel capturat de forțele de ordine. Avea in mașina țigari de contrabanda in valoare…

- Un asteroid gigantic, care este mai mare decat cea mai inalta cladire din lume, Burj Khalifa, va trece pe langa planeta noastra in aproximativ doua saptamani, scrie libertatea.ro. Citeste si NASA a reusit sa repuna in functiune patru propulsoare ale sondei Voyager 1. Nu mai fusesera utilizate…

- Potrivit unui comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au fost constatate neconformitați la inspecția in vederea recepționarii lotului 3 al autostrazii Sebeș – Turda. Comisia constituita in data de 9 ianuarie pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile…

- In ultima saptamana, 24 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 224 km/h, pe autostrada A1. Astfel, pe autostrada A1, 18 șoferi au fost inregistrați…

- Pilotul Adrian Iovan si studenta Aurelia Ion si-au pierdut viata dupa ce un avion de mici dimensiuni la bordul caruia se afla un echipaj medical a aterizat fortat, la 20 ianuarie 2014, intr-o zona din Muntii Apuseni, la peste 1.400 de metri altitudine, la granita judetelor Cluj si Alba.

- Un accident a avut loc pe calea ferata in județul Cluj. Din fericire un tanar șofer implicat in accident, a avut noroc și a scapat cu viața. Mașina lui a fost, insa, distrusa. Read More...

- Astronautul japonez Norishige Kanai da asigurari ca a crescut cu 9 centimetri in timpul sederii sale pe Statia Spatiala Internationala (ISS) ca urmare a lipsei gravitatii, potrivit unei note scrise de el pe Twitter.

- NEATENT…La sfarsitul saptamanii, politistii din cadrul Politiei Municipiului Husi au fost sesizati prin apel de urgenta 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Dobrina, din municipiul Husi. Echipa operativa deplasata la fata locului a efectuat cercetari si a constatat urmatoarele: un barbat…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz va prezenta la targul CMT de la Stuttgart (Caravan, Motor, Touristik - dedicat pasionaților de camping pe patru roți) doua soluții adresate celor ce au de gand sa utilizeze noul X-Class pe post de partener in vacanțe. Prima dintre ele se materializeaza printr-o…

- In Arabia Saudita se construieste de cativa ani prima linie de mare viteza, intre orasele istorice Mecca si Medina, iar acum un tren inaugural a parcurs cei 450 km in doua ore si 52 de minute. Lucrarile au costat aproape 7 miliarde de euro si au fost certuri legate de licitatii, dar si probleme legate…

- Polițiștii Serviciului Rutier au depistat ieri, in trafic, o femeie și un barbat care nu au respectat regimul legal de viteza. In urma monitorizarii traficului cu aparatul radar, a fost depistat un tanar de 18 ani, din Vinga, in timp ce conducea un autoturism pe DN 79, pe raza localitații Zimandu Nou,…

- 2017 a fost un an al sfarșiturilor și al inceputurilor: misiunea navei spațiale Cassini a luat sfarșit dupa 13 ani, iar un obiect dintr-o alta galaxie ne-a vizitat Sistemul Solar. BBC rememoreaza unele dintre cele mai mari evenimente științifice ale anului care e pe cale sa se incheie. Mai multe planete…

- Vedem in filmele SF planete cu mai multi sori - dar uneori nu e nevoie sa calatorim chiar asa departe in spatiu si imaginatie. Chiar pe pamant putem avea o asemenea iluzie. Fenomenul este foarte rar si a fost surprins in nord-estul Chinei.

- Politistii au aplicat peste 10.000 de amenzi in perioada 23-25 decembrie, aproape 1.000 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere, inregistrandu-se o scadere a numarului de accidente rutiere, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In perioada 23 – 25 decembrie,…

- Astronomii de la Universitatea din Indiana au descoperit ca misterioasele eclipse neperiodice ale stelei RZ Piscium pot fi explicate prin prezența unor nori rotativi din gaze și praf. Potrivit presupunerilor cercetatorilor, ele ar putea aparea din cauza faptului ca steaua distruge exoplaneții, care…

- O chelnerita din Statele Unite ale Americii a primit o prima de Craciun, insa nu din partea sefului ei, ci de la un client generos, care a dorit sa faca un gest frumos, chiar inainte de sarbatorile de iarna. A