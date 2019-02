Oul, prieten sau dusman? Cand, cat si cum sa mananci oua Iata ce optiuni ai atunci cand vrei sa mananci oua, fara a avea probleme cu colesterolul din sange. 1.Atentie ce mananci intreaga zi



Poti manca linistit oua daca te asiguri ca in meniul zilei nu mai ai alte alimente care sa contina grasimi saturate si grasimi trans. Sau te poti limita doar la albus care contine doar apa si proteine. 2. Nu manca oua in fiecare zi



Studii recente releva faptul ca persoanele care mananca zilnic ou au riscuri crescute de a dezvolta diabet de tip 2. De asemenea, diabeticii care consuma multe oua prezinta un risc crescut de a avea probleme… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

