Oul Faberge Rothschild cel mai scump ou realizat vreodată Ouale rosii insotesc sfanta Sarbatoare a Pastelui de la jertfa Mantuitorului, iar de-a lungul timpului, crestinii s-au intrecut in a transforma inrosirea oualor intr-o adevarata arta. Multi au dus aceasta preocupare la extrem si au realizat din ouale de Paste adevarate capodopere. Oul gigant de aur din colecția artistului german Peter Nebengaus costa 20.400 dolari iar cel de portelan incrustat cu cristale Swarovski se vinde la prețul de 7.000 de dolari. Oul Faberge din Rusia este o creație hand-made ce poarta deasupra un vultur bicefal din diamante, o replica arhitecturala a Catedralei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

