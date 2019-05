Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta miercuri o ordonanța de urgența care vizeaza legislația electorala, in contextul in care AEP a solicitat unele modificari pentru referendumul din 26 mai și pentru europarlamentare, deși acest punct nu figureaza pe ordinea de zi anunțata marți de Executiv, conform Mediafax.Potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti, ca nu cunoaste subiectul ordonantei de urgenta de modificare a Legii referendumului pe care Guvernul intentioneaza sa o adopte in sedinta de miercuri. Intrebat in legatura cu ordonanta de modificare a Legii referendumului, care se refera…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca PSD vrea ”sa il reduca la tacere” pe Klaus Iohannis in campania pentru referendum, AEP punand in dezbatere publica o ordonanta de urgenta care prevede interzicerea presedintelui de a se pronunta asupra referendumului din 26 mai. „Ticalosia si parsivenia…

- Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru 2019 va fi adoptata in sedinta de astazi a Executivului, a anuntat premierul Viorica Dancila.

- Apel catre Avocatul Poporului sa sesizeze CCR cu privire la OUG pe justitie Photo: radiotimisoara.ro. Procurorul General Augustin Lazar i-a cerut astazi Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la recenta Ordonanta de Urgenta care modifica legile justitiei. Solicitarea…

- Alocatiile pentru copii vor fi mai mari de luna viitoare Guvernul va majora alocatiile de stat pentru copii, începând de la 1 martie. Decizia va fi luata printr-o Ordonanta de Urgenta, iar premierul Viorica Dancila a precizat ca sumele necesare sunt prevazute în legea bugetului…

- Ordonanta de Urgenta ce vizeaza procedura de selectie a procurorului din partea Romaniei care va face parte din Parchetul European, se afla marti pe ordinea de zi a Executivului, a anuntat premierul Viorica Dancila. Proiectul a fost avizat de...

- Guvernul a adoptat in sedinta de vineri o ordonanta de urgenta prin care canalul Siret-Baragan trece in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, informeaza Agerpres. "In sedinta de Guvern de astazi a fost un…