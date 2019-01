Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța cu foarte multe masuri fiscale aprobata de Guvern la finalul anului trecut va avea efecte majore și asupra populației. The post Noile masuri fiscale ale Guvernului ar putea duce la concedieri in sectorul privat appeared first on Renasterea banateana .

- Taxa impusa de Guvern pe activele bancare, aplicabila de luna aceasta, va fi decisa in functie de nivelul ROBOR. Acest indicator a scazut in ultimele zile. Analistii sustin ca scaderea nu se datoreaza ordonantei, ci scaderii preturilor din ultimele luni. Pe termen mediu insa, analistii se asteapta la…

- Sectorul bancar romanesc ar deveni neprofitabil incepand cu anul 2019, inregistrand o pierdere estimata de 680 milioane lei anul 2019 si de aproximativ 3,4 miliarde lei in anul 2020, arata o scrisoare transmisa Ministrului Finanțelor de catre Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul ...

- „Disponibilizarea a 10% din forta de munca din sectorul public ar aduce la bugetul statului 1,8 miliarde de euro. Mutand 120.000 de oameni din sectorul public in cel privat ai rezolvat si problema fortei de munca din sectorul privat si ai redus cheltuielile publice cu salariile.“

- Senatorul PNL Florin Cițu susține, intr-o postare pe Facebook, ca in ședința de guvern de miercuri „Dragnea si Valcov, susținuți de Teodorovici și ALDE, introduc OUG-ul care dinamiteaza tot sectorul privat și marcheaza revenirea Romaniei la socialism exact la 29 de ani dupa eliberare”.VIDEO…

- Mai multi reprezentanti ai sindicalistilor se vor intalni marti, la ora 16:00, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre cresterea salariului minim. Bogdan Hossu, de la Cartel Alfa, spune ca aceasta crestere ii bucura, chiar daca textul de lege are mici „neconcordante”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca deficitul de muncitori din sectorul privat poate fi redus inclusiv cu persoane din administratie, el afirmand ca nu este normal ca in sectorul public sa fie un milion de angajati. Orban a explicat, la B1 TV, cateva din masurile…