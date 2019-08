Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 si cel pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 se afla intre proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei de Guvern de luni, a informat duminica Biroul de presa…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca este nemultumit de unele masuri preconizate de Guvern in proiectul de rectificare bugetara, care, in opinia sa, vor afecta activitatea administratiilor publice locale. Antal Arpad a apreciat ca ocuparea posturilor vacante din…

- Printre proiectelele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței de Guvern de joi, 8 august, figureaza și proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute (in prima lectura). Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind cautarea persoanelor disparute, ca activitate specifica…

- Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi diminuate cu suma de 1,442 miliarde de lei, iar cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii vor fi majorate per sold cu 1,451 miliarde de lei, potrivit Notei de fundamentare care insoteste proiectul…

- Rectificarea bugetara este utilizata de Guvern pentru direcționa sume importante de bani catre primari. Se suplimenteaza PNDL-ul cu 1500 de milioane lei, dar se aloca fonduri și pentru echilibrarea bugetara.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in cursul acestei saptamani. "Nu s-a decis nimic, nu s-a discutat", a declarat Eugen Teodorovici, luni, la finalul CEx al PSD, intrebat…

- Discutii aprinse la Guvern despre banii care vor fi alocati de la buget autoritatilor locale. Multe primarii au ajuns deja la fundul sacului si isi pun speranta in rectificarea bugetara pregatita de Guvern.

- Pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri privind modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, care va fi discutat in prealabil in Guvern si Coalitie si care trebuie corelat cu rectificarea bugetara, a declarat, miercuri seara, ministrul de resort, Eugen Teodorovici.…