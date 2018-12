Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta are numarul 114/29 decembrie 2018. Actul normativ instituie taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic si telecom, precum si taxe pe activele din sistemul bancar. In energie, companiile vor plati o contributie de 2% din cifra de afaceri iar in telecom aceasta contributie…

- Ordonanta Teodorovici privind noile masuri fiscal-bugetare a fost publicata in Monitorul Oficial. Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern pe 21 decembrie privind noile masuri fiscal-bugetare care vor intra in vigoare la 1 ianuarie a fost publicata sambata in Monitorul Oficial. Ordonanta de Urgenta are…

- Ministrul de finante, Eugen Teodorovici, a prezentat, cu putin timp in urma, la Palatul Victoria, un set de masuri fiscal-bugetare ce vor fi aprobate printr-o ordonanta de urgenta pana la finalul anului. Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca, prin viitorul proiect de ordonanta de urgenta…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a venit vineri la Arad, aflat fiind intr-un turneu pe la organizațiile din nord-vestul și centrul țarii. Orban a vorbit a ținut sa faca declarații extrem de dure cu privire la inființarea Fondului Suveran de Investiții. „Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența care…

- Guvernul a adoptat, joi, prin ordonanța de urgența, cadrul legal care sa faca posibila inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI). Dupa ce Curtea Constituționala a declarat neconstituțional proiectul de lege adoptat de Parlament privind FSDI, liderii PSD și ALDE au convenit sa inființeze…

- Guvernul a adoptat, in ședința de luni, ordonanța de urgența care aduce modificari Legilor Justiției, a anunțat ministrul Justiției, Tudorel Toader. Actul normativ are 9 articole. STIRIPESURSE.RO va prezinta textul ordonantei de urgenta:"Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:…

- Guvernul a aprobat o Ordonanta de Urgenta privind unele modificari fiscal bugetare prin care se reduce cota TVA la 5% pentru cazarea la hotel, serviciile de catering si pentru parcurile de distractii. Masura va intra in vigoare la 1 noiembrie anul acesta. Acelasi act normativ prevede ca primariile pot…

- Guvernul a anuntat sambata seara ca premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un act normativ care “sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect si echitabil al contribuabililor”, titreaza News.ro. Executivul a precizat ca…