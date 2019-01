Taxa impusa de Guvern pe activele bancare, aplicabila de luna aceasta, va fi decisa in functie de nivelul ROBOR. Acest indicator a scazut in ultimele zile. Analistii sustin ca scaderea nu se datoreaza ordonantei, ci scaderii preturilor din ultimele luni. Pe termen mediu insa, analistii se asteapta la o franare a creditarii. Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari: "In conditiile in care avem si plafonarea gradului de indatorare si cresterea costului de finantare din cauza acestei taxe pe sectorul bancar care va fi transpusa pe consumator, cred ca va fi din ce in ce…