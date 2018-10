Stiri pe aceeasi tema

- "Vazand relatarile din presa conform carora, in ziua de 15.10.2018 va fi dezbatut in ședința de guvern, la propunerea Ministerului de Justiție, un proiect de ordonanța de urgența privind modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea…

- UPDATE – ora 14:54 Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Potrivit unui comunicat transmis de Administratia Prezidentiala, seful statului solicita coalitiei…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca este nevoie ca Guvernul sa modifice Legile justiției printr-o ordonanța de urgența in maximum trei zile de la apariția in Monitorul Oficial a modificarilor la legea privind Statutul magistraților.„De la data publicarii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, intrebat de ce nu a luat in considerare opinia Comisiei de la Veneția in adoptarea OUG pentru operaționalizarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, ca orice lege poate fi modificata, scrie Mediafax.„Maine, la orele…

- Presedintele comisiei speciale privind Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a vorbit, vineri, despre apelul lui Klaus Iohannis, care a cerut, joi, Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea sa reintroduca Legile Justitiei in circuit si sa le corecteze. Iordache a fost intrebat la RFI Romania despre…

- Iohannis a sesizat CCR privind Legea 303 referitoare la statutul judecatorilor si procurorilor, recent reexaminata de catre Parlament, el aratand ca o serie de dispozitii ridica in continuare probleme, unele dintre modificari fiind neclare si contradictorii si ar avea un puternic impact negativ asupra…

- Legea 303, una dintre cele trei legi controversate ale justitiei, a fost atacata de mai multe ori la Curtea Constitutionala, iar ulrima sesizare asupra acestui act normativ, formulata de PNL si USR, a fost respinsa miercuri de CCR, ca inadmisibila. De asemenea, legea a fost trimisa la reexaminare…

- "Ma bucur ca presedintele Iohannis a explicat in persoana poporului roman motivul pentru care a fost obligat sa promulge legea de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara si consider ca presedintele este la inaltimea functiei sale atunci cand cere Parlamentului sa revizuiasca in cel mai…