Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea articolului 230 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul ca furnizorii privati de servicii medicale care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea articolului 230 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul ca furnizorii privati de servicii medicale care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Guvernul a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care reglementeaza contributia personala a pacientilor pentru plata serviciilor medicale in sistemul privat. Ministrul sanatatii promite ca pacientii vor plati astfel mai putin, dar nimic din textul…

- Guvernul Romaniei se pregatește sa reintroduca coplata serviciilor medicale. Vizate sunt sectoarele de spitalizare continua, ambulatoriul clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic. Proiectul de OUG a fost publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatații. “Neadoptarea de masuri…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta prin care vrea sa reintroduca coplata serviciilor medicale. Cu toate ca Guvernul insista asupra necesitatii acestui OUG, atragand atentia ca "neadoptarea de masuri...

- Proiectul de OUG a fost publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii si arata ca "neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a intregii activitati medicale, cu consecinte serioase in ceea ce priveste…

- Sindicaliștii Federatiei Sanitas picheteaza miercuri Ministerul Muncii, aceasta fiind a treia actiune dintr-o serie de proteste programate de liderii Federatiei, ca reactie la efectele reglementarilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si ale OUG 114/2018.…

- La o saptamana dupa ce au protestat in fata Ministerului Finantelor Publice pentru susținerea drepturilor salariale ale angajaților din Sanatate și Asistența sociala, sindicalistii Federatiei Sanitas au pichetat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Intre cei 200 de prostetatari din Capitala, s-au aflat…