- Uniunea Salvati Romania (USR) precizeaza ca prin decizia cu privire la modificarile aduse Legii privind Statutul judecatorilor si procurorilor, Curtea Constitutionala a ignorat recomandarile Comisiei de la Venetia, USR anuntand totodata ca va initia in procedura de urgenta modificarea legilor justitiei…

- Deputatul PSD Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legislatia din domeniul justitei, a anuntat, marti, ca saptamana viitoare comisia va fi convocata pentru a incepe discutiile referitoare la aducerea de noi schimbari la cele trei legi ale Justitiei pentru a fi in concordanta cu cerintele…

- Deputatul Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legislatia din domeniul justitei, a anuntat marti, 25 septembrie, ca saptamana viitoare comisia va fi convocata, alaturi de asociatiile profesionale ale magistratilor, pentru a formula propuneri pentru modificarea celor trei legi ale…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat in termeni duri modul in care PSD a ințeles sa modifice legile justiției. Șeful statului a precizat ca a epuizat caile de atacare a legii 304, cea care privește organizarea judiciara, și este obligat sa o promulge, dar cere parlamentarilor sa o reia in discuție…

- Curtea Constitutionala dezbate marti sesizarile formulate de PNL si USR, dar si de catre presedintele Klaus Iohannis asupra Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce, la sfarsitul lunii iunie, Senatul, in calitate de for decizional, a respins…

- Președintele Klaus Iohannis cere Parlamentului sa nu nu ignore recomandarile facute de Comisia de la Veneția, incluse in raportul preliminar privind legile Justiției. „Opinia preliminara a Comisiei de la Veneția referitoare la modificarile aduse Legilor justiției constituie un semnal extrem de ingrijorator…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a transmis marți, 10 iulie a.c., o scrisoare Președintelui Curții Constituționale a Romaniei, domnul Valer Dorneanu, impreuna cu sesizarea de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, vineri, membrilor Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) suspendarea judecarii cauzelor privind Legile justitiei si Codurile penale asupra carora a fost sesizata Comisia de la Venetia. "Va inaintam respectuoasa solicitare de a suspenda solutionarea cauzelor…