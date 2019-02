Stiri pe aceeasi tema

- Proteste fara precedent ale procurorilor si judecatorilor din toata tara au avut loc vineri. Magistratii au protestat in numar mare fata de modificarile facute prin OUG de Tudorel Toader la Legile Justitiei, modificari care afecteaza independenta justitiei si statul de drept din Romania. Unele parchete…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania face apel catre magistrați sa convoace de urgența adunarile generale ale judecatorilor și procurorilor de la toate instanțele și parchetele și propune adoptarea a 11 decizii pentru apararea independenței justiției, intre care suspendarea aplicarii legilor…

- Aproximativ 100 de magistrații din Cluj participa, in aceste momente, la un protest chiar in fața sediului Curții de Apel Cluj. Prin aceasta manifestare, magistratii doresc sa transmita un mesaj de susținere fața de justiția din Romania. Judecatorul Cristi Danileț a anunțat in urma cu putin timp ca…

- Mai multi judecatori si procurori din Oradea au iesit pe holurile Palatului de Justitie nemultumiti ca Executivul a modificat din nou legile justitiei. La fel s-a intamplat si miercuri seara, la Brasov insa sunt anuntate astfel de proteste si in alte orase. Magistratii reclama faptul ca legile justitiei…

- Dragnea expune Romania. PNL susține ca Guvernul PSD-ALDE expune Romania riscului activarii Articolului 7 din Tratatul UE in urma adoptarii unei noi OUG pe Legile Justiției. Liberalii declanșeaza o noua procedura la Comisia de la Veneția,

- PRO Romania susține ca guvernul condus de Viorica Dancila reprezinta o vulnerabilitate majora pentru stabilitatea, predictibilitatea și credibilitatea țarii, un guvern caracterizat de „obediența totala și necondiționata fața de Liviu Dragnea”.Citește și: Rovana Plumb, MASURI de ultima ora:…

- Autorii triplului asasinat care a zguduit Romania pe 12 noiembrie 2018 raman in arest pana pe 12 ianuarie 2019. Manadatele de arestare ale celor doi minori care au ucis cu sange rece doi batrani si pe fiica acestora raman in arest. Magistratii de la Tribunalul Calarasi au admis propunerea formulata…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca i-a spus premierului Viorica Dancila, la discuția de la sediul Guvernului, ca emiterea unei OUG pe justiție ar provoca „o criza fara precedent”.„Am avut o intalnire, am fost insoțit de Stelian Ion, Cristian Ghinea…