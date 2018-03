Stiri pe aceeasi tema

- Joi a fost publicata in Monitorul Oficial OUG nr. 8 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatații. Ordonanța prevede ca, in cazul in care contribuția de asigurari sociale (CAS) calculata dupa noul mod de calcul (adica, din ianuarie 2018 incoace) este mai mare decat cea dupa vechiul mod de…

- Agenția Naționala Antidrog (ANA) a publicat, in Monitorul Oficial, Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru anul 2018, aferent Programului de Interes Național (PIN) in domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada…

- Problema salarizarii cadrelor medicale a fost intotdeauna una sensibila, din cauza promisiunilor neimplinite din trecut. In contextul gravului exod al medicilor din ultimii ani, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat o masura imediata care sa remedieze aceasta problema. De la 1 martie, toți…

- Conform Deciziei CCR nr. 45/30.01.2018 Publicata ieri, motivarea Curții constituționale la Decizia CCR nr. 45/30.01.2018 in care, printre altele, se pronunta in speta numirii sefilor din Parchete, are, in mod firesc, efect si asupra revocarii acestora! Interpretarea pe care o da CCR in materia numirii…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI. "Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- FSLI picheteaza Ministerul Muncii, pe 21 și 22 februarie. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, 21 februarie, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, 22 februarie, intre orele 10.00 – 14.00. Decizia a fost luata…

- Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale, precum si catre Guvernul Romaniei. "Atragem atentia Guvernului…

- Mamele care isi iau concediul medical pre si/sau post natal de 126 de zile platesc contributii sociale majorate de la 10,5% in 2017 la 25% in 2018, astfel ca indemnizatia lor pentru acest concediu ar putea scadea proportional, a declarat marti Claudia Sofianu, expert fiscal in cadrul EY Romania.…

- Certificatele de concediu medical pot fi eliberate si online. Astfel pacientii pot obtine documentul direct pe mail. Ordonanta de urgenta a Guvernului ce prevede aceasta posibilitate a fost publicata in Monitorul Oficial din decembrie 2017, fiind in vigoare. Conditia este insa ca documentul (certificatul…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat Premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, anunta ca este in pregatire un studiu privind achizitiile publice din domeniul sanatatii, in contextul in care cazurile din ultimii ani arata ca exista scheme de fraudare a bugetului de stat cu sume foarte mari. Kovesi a precizat ca sunt „concluzii interesante”, fiindca…

- "Stiti filmele acelea de actiune in care un personaj fuge de autoritati si, pentru a scapa, distruge orice, arunca oameni nevinovati in fata masinilor... orice doar pentru a scapa? Pretul pe care il pune personajul respectiv pe viata celorlalti arata, cat se poate de clar, daca avem de-a face cu…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza. Un exemplu dat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris, pe Facebook, o prima reactie dupa ce Legea Preventiei a fost publicata in Monitorul Oficial. Social-democratul sustine ca firmele vor fi protejate, astfel, de eventuale abuzuri ale inspectorilor veniti in control. Mai mult, Dragnea spune ca este convins ca masura…

- Desi lista contraventiilor era inclusa pe site-ul Guvernului, pe data de 25 februarie, in hotararea privind stabilirea contraventiilor ce intra sub incidenta legii prevenirii nr. 270/2017, precum si modelul planului de remediere, prevederile abia astazi sunt vizibile, odata publicate in Monitorul Oficial.…

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata vineri,…

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in ciuda majorarilor anuntate in acest an. FSLI da, intr-un comunicat, exemple de profesori platiți mult mai prost decit secretarele sau șoferii din Primarii,…

- Ministrul Sanatatii, s-a intalnit cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si reprezentantii acestei institutii pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului medical care urmeaza sa fie cuprinse intr-o Ordonanta de modificare a Legii nr. 95 a Sanatatii. Ministrul Sanatatii…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in luna decembrie actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 251.500 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 185 controale, in urma…

- Programul care s-a bucurat de un succes neașteptat in 2017, cel de susținere a punerii pe piața a tomatelor timpurii cultivate in spații protejate, va continua și in acest an. Actul normativ care vizeaza continuarea Programului de susținere a produsului tomate in spații protejate a fost publicat la…

- De la inceputul acestui an a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 1010 partea I din 20 decembrie 2017. Actul normativ a fost…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) cer demiterea ministrului Sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in contextul in care CNAS a anuntat ca perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire…

- Ordinul ANAF prin care sunt stabilite formularele pentru contribuția de asigurari sociale (CAS) și contribuția de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru persoanele fizice, incepand cu anul fiscal 2018, a fost publicat in Monitorul Oficial. Read More...

- Potrivit Smartree Romania, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, modificarile legislative aduse de Ordonanța de Urgența 60/2017, care vizeaza persoanele cu dizabilitați apte de munca, determina angajatorii sa iși regandeasca strategia vis-a-vis de acest subiect. …

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta vor putea obține curand certificatul de concediu medical online, potrivit Proiectului de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005.Citeste…

- Pana acum, aveam reglementate detaliile in care se pot retrage banii doar pentru doua categorii de persoane, insa un act normativ recent al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) va introduce, din 2018, regulile de retragere a banilor pentru inca o categorie de persoane: cei ce se pensioneaza…

- Majoritatea PSD -ALDE a modificat Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel incat timpii de dezbatere a unei legi in plen sa fie redusi semnificativ. Practic, Opozitia nu mai poate dezbate in plen amendamentele respinse intr-o comisie, fiind discutate doar cele admise. La doar o ora dupa adoptare, modificarile…

- Ordonanța de Urgența nr. 90/2017 a fost publicata zilele trecute în Monitorul Oficial. Actul normativ se adreseaza cu precadere persoanelor din autoritațile publice și conține elemente semnificative de austeritate bugetara.

- Vietile a circa 100 de copii sunt puse in pericol de lipsa de pe piata a imunoglobulinei, iar unul dintre ei, grav bolnav, a incercat sa se sinucida, spune medicul pediatru imunolog Alexis Cochino. Problema e cunoscuta de foarte mult timp, dar ministrul Sanatatii, Florian Bodog, nu a reusit sa o rezolve…