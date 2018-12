Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta in exclusivitate principalele masuri ce vor fi cuprinse in Ordonanța de Urgența care va fi adoptata in ședința de Guvern de azi:Vezi și: Klaus Iohannis NU participa la ședința de Guvern in care se va adopta OUG privind noile masuri economice -DEMARAREA UNUI…

- Sunt sanse ca referendumul pe justitie, anuntat de presedintele Klaus Iohanis dupa Ordonanta 13, sa se organizeze in 2019. Presedintele Klaus Iohannis a afirmat intr-o intalnire cu jurnalistii ca „exista sanse” sa fie organizat acest referendum anul viitor. Klaus Iohannis a mai spus ca ambasadorii acreditati…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca nu crede ca premierul Viorica Dancila ii va refuza prezenta la sedintele Executivului, daca merge sa discute "chestiuni care tin de Romania, care tin de Guvern", potrivit agerpres.ro.citește și: S-a stabilit cine il va inlocui pe procurorul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca nu crede ca premierul Viorica Dancila ii va refuza prezenta la sedintele Executivului, daca merge sa discute "chestiuni care tin de Romania, care tin de Guvern". "Da, o sa merg. Vedeti ca doamna prim-ministru la trei sau patru discursuri publice…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, marti, premierului Viorica Dancila, prin intermediul unei scrisori, sa includa pe ordinea de zi a viitoarea sedinte de guvern subiectul protejarii drepturilor si intereselor cetatenilor romani aflati in Marea Britanie. ”Doamna Prim-ministru, Dupa cum cunoasteti,…

- Președintele Klaus Iohannis i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila prin care ii cere sa introduca pe ordinea de zi punctul privitor la protejarea drepturilor și intereselor cetațenilor romani aflați in Marea Britanie. Astfel, președintele va avea motiv sa mearga la ședința de Guvern. Președintele…

- Președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa la ora 13.00, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Nu a fost anunțat și subiectul declarației de presa, insa are loc la scurt timp dupa ce, in ședința de Guvern de vineri, Viorica Dancila a anunțat ca a fost sesizata Curtea…

- Peste 360.000 de prescolari si elevi din invatamantul primar si gimnazial vor beneficia, in acest an scolar, de pachete de rechizite si ghiozdane, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Viorica Dancila. "Continuam si sprijinirea elevilor din familiile cu venituri reduse, pentru a le asigura sanse…