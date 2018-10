OUG Legile Justiției. ”Aceasta soluție a fost discutata in cadrul intalnirii avute de ministrul Justiției, dl Tudorel Toader, cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, cat și in intrevederea avuta cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Dupa cum știți, cele trei legi ale justiției au fost modificate de Parlament, iar aceste modificari au fost validate de CCR și asigura o mai buna funcționare a sistemului de justiție in interesul cetațenilor. Ceea ce adoptam astazi in Guvern reprezinta o armonizare a prevederilor legilor, astfel incat sa raspunda cat mai bine situațiilor…