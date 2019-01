Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a transmis ieri ca ministerul a pregatit o ordonanta de urgenta pentru repunerea in termen a celor condamnati de complete nelegal constituite. “Am pregatit un proiect de ordonanta de urgenta pentru repunerea in termen a celor condamnati de complete nelegal constituite.…

- Banca Transilvania avea în plan renovarea a peste 200 de agenții, iar asta înseamna ca zeci de firme de construcții nu vor primi contractele astea, a declarat directorul general al Bancii Transilvania, Omer Tetik, într-o conferința de presa, referindu-se la Ordonanța 114, prin care…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de joi, 17 ianuarie a.c., o Ordonanța privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare care include organizarea si desfasurarea proiectului cultural Orchestra Uniunii Europene.

- Ordonanta "lacomiei" a pus capac optimismului si asa palid al investitorilor. Din cauza celor peste 800 de modificari realizate anul trecut in legislatia fiscala, culminand cu controversata OUG 114, emisa la final de decembrie, 2019 se...

- "Anul 2019, din punct de vedere financiar, se anunta groaznic si pentru Romania si pentru unitatile administrativ-teritoriale. Practic, suntem in 10 ianuarie si Romania nu are un buget. Bugetul pentru 2019 nici macar nu a fost adoptat in Guvern, nu se cunoaste nici macar o varianta de lucru a acestui…

- Sindicatele din Sanatate se pregatesc de noi proteste, nemultumite de o Ordonanta a Guvernului Dancila. "Consideram ca orice actiune a Guvernului în perioada sarbatorilor va trebui urmata de proteste în aceeasi perioada, ce trebuie sa

- "Sistemul public de sanatate este marcat de puternice convulsii sociale generate de introducerea unor ritmuri diferite de crestere a salariilor de baza intre diferitele categorii de personal", spun reprezentantii federatiei. Consiliul de Coordonare al Federatiei Solidaritatea Sanitara, intrunit vineri,…

- Ordonanta va fi data doar pe articolele declarate constitutionale, nu si pentru cele 31 de articole din Codul Penal si cele 64 de articole din Codul de Procedura Penala pe care CCR le-a declarat neconstitutionale. PSD a ales aceasta cale pentru a nu mai întârzia adoptarea Codului Penal…